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الكابينت يلغي جلسته بشأن غزة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أعلنت وسائل إعلام عن أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قرر إلغاء جلسة مشاوراته الأمنية والعسكرية لبحث التطورات على صعيد جبهة قطاع غزة.



وقالت مراسلة القناة 11 للشؤون السياسية إن وزراء الكابينيت تلقوا قبل قليل رسالة تقضي بإلغاء جلستهم التي كانت مقررة صباح اليوم.


وكان صاروخ أطلق من قطاع غزة سقط في مدينة بئر السبع .






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