تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-02 14:10:26 حريق منزل في بلدة طرعان |  2019-02-02 14:00:08 محمّد جمره محاميد من معاوية ينضم إلى فريق فوينتيلساز الاسباني |  2019-02-02 14:00:38 استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ |  2019-02-02 14:00:23 الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ |  2019-02-02 11:29:36 حماس: السلطة تعتقل نائبا مقدسيا |  2019-02-02 11:23:24 هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق |  2019-02-02 11:16:27 كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف |  2019-02-02 11:13:26 اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ |  2019-02-02 09:49:30 الكشف عن صفقة سلاح ضخمة بين إسرائيل والهند |  2019-02-02 06:54:15 نتنياهو: يبدو أن مندلبليت رضخ لضغوط اليسار ووسائل الإعلام |  2019-02-02 07:00:56 الوزن الزائد خاصة بمنطقة البطن يضعف وظائف الكلى |  2019-02-02 06:47:41 اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا |  2019-02-02 07:00:47 الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار |  2019-02-01 19:48:27 أبل تحضر لمفاجأة .. آيفون بثلاث كاميرات وشاحن "مثير للجدل" |  2019-02-01 19:38:42 كلاسيكو "ناري" في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو غائماً جزئياً  معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


أما غداً الخميس فيكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بقليل ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




كلمات متعلقة

حالة, الطقس:, انخفاض, على, درجات, الحرارة,

تابعونــا

حريق منزل في بلدة طرعان حريق منزل في بلدة طرعان 2019-02-02 | 14:10:26

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :"حريق في منزل ببلدة طرعان...

استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ استضافة الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لابرشية الروم الملكيين الكاثوليك في مسابقة الكتاب المقدس‎ 2019-02-02 | 14:00:38

بحضور قدس الاب إندراوس بحوث، المدبر البطريركي لأبرشية عكا وحيفا والناصرة وسائر...

الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ الشاب امير قحاوش وزوجته يرزقان بمولود بعد انتظار دام 8 سنوات‎ 2019-02-02 | 14:00:23

بعد انتظار دام ٨ سنوات ، رزق اليوم الاربعاء المواطن امير قحاوش من سكات مدينة ام...

هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق هبوعيل ابناء زلفة يفترق بالتعادل السلبي مع هبوعيل مجدال هعيمق 2019-02-02 | 11:23:24

تعادل فريق هبوعيل أبناء زلفة، بقيادة المدرب موريس أوزان و في المباراة البيتية...

كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف كفرمندا:اعتقال 9 اشخاص على خلفية الضلوع بالشجار العنيف 2019-02-02 | 11:16:27

اعتقلت الشرطة فجر اليوم السبت 9 اشخاص من بلدة كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف...

اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ اجتماع سياسي للعربية للغيير في النقب يتحول لمهرجان حاشد‎ 2019-02-02 | 11:13:26

استضافت رهط مساء اليوم الجمعة قيادة العربية للتغيير في اجتماع حاشد دعما للعربية...

اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا اصابات واعتقالات خلال شجار عنيف في كفرمندا 2019-02-02 | 06:47:41

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:أفراد شرطة إسرائيل...

الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار الطقس:غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار 2019-02-02 | 07:00:47

اليوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...

مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق مروّع قرب اللقية مصرع شاب واصابة اخرين بحادث طرق مروّع قرب اللقية 2019-02-01 | 15:09:13

لقي شاب 30 عاما مصرعه اليوم الجمعة بحادث طرق مروّع وقع قرب اللقية في النقب ، وكذلك...

الجبهة تنتخب ايمن عودة الاول في قائمة مرشحيها للكنيست وعايدة توما في المركز الثاني ثم عوفر كاسيف ويوسف جبارين الجبهة تنتخب ايمن عودة الاول في قائمة مرشحيها للكنيست وعايدة توما في المركز الثاني ثم عوفر كاسيف ويوسف جبارين 2019-02-01 | 15:12:40

عقد في شفاعمرو اليوم الجمعة مؤتمر الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حيث اتم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة حريق هائل نفي شأنان حيفا اطفاء اخماد منطقة مفتوحة كايد ظاهر قطرية اخماد شرطة استنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات عين ماهل اطلاق نار مجهول شرطة . بيت اصابات اضرار تحقيقاتحاد ابناء سخنين بيتار القدس بدون جمهور الفريق الضيف حتى نهاية الموسم الاتحاد العام لكرة القدم البلاد كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي مهرجان حاشد يوم الارض ام الحيران النقب ذكرى 40 شهداء الرامة اضاءة شجرة الميلاد الطائفة الارثوذوكسية عيد الميلاد شكري عواوده نتسيرت عيليت بلدية اتفاقية ائتلافية تحويل المدينة ثنائية القائمة المشتركة التعايش بسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق حملة واسعة الشرطة ضبط أسلحة ذخيرة نشاط غير قانوني حيازة سلاح تفتيش مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال شركة كهرباء جباية حسابات مضاعفة زبائن 15 الف عن طريق الخطأ شفاعمرو تظاهرة نصرة الاقصى القدس شعارات العشرات يشاركون عماد ابو نعاج طبيب أول مرة عملية زرع فك ثلاثية ابعاد تكنولوجيا مستشفى بوريا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com