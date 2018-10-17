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سقوط صاروخ في ساحة منزل ببئر السبع واضرار جسيمة
2018-10-17 08:00:44
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سقوط صاروخ في ساحة منزل ببئر السبع واضرار جسيمة
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