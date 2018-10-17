اصابات, في, غارات, اسرائيلية, على, عدة, مواقع, في, غزة,

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عدة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، ما أدى لاصابة 8 مواطنين بجروح مختلفة.

واستهدفت الغارات مواقع للمقاومة الفلسطينية ، في عدة مواقع بالقطاع، من بينها موقع "أبو جراد" جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ، وموقع "الواحة" غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.وكذلك أغارت طائرات اسرائيلية أيضا على موقع للمقاومة الفلسطينية في حي الزيتون وسط مدينة غزة، وعلى أرض زراعية في منطقة الزنة ببلدة بني سهيلا في مدينة خان يونس، وغيرها من المواقع.من جهته قال الناطق باسم جيش الاسرائيلي: "في هذا الوقت بدأت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في قطاع غزة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.