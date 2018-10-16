تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطيبي في جلسة لجنة مراقبة الدولة : بسبب فشل الشرطة هناك المزيد من الضحايا



  |     |   اضافة تعليق



النائب د. أحمد الطيبي في جلسة لجنة مراقبة الدولة حول الجريمة وانتشار السلاح في المجتمع العربي، بحضور ٠ومراقب الدولة ومدير عام الشرطة روني الشيخ :

" بداية لا بد من الاشادة بالتقرير الهام الذي قام باعداده القاضي شبيرا حيث اكد التقرير في نقاط عديدة ما قلناه سابقا حول العنف والجريمة والسلاح المنتشر في البلدات العربية وطريقة تعامل الشرطة مع هذه الملفات. كنت وزميلي اسامه السعدي، ونواب اخرين من القائمة المشتركة مع مراقب الدولة حول الموضوع وطرحناه مرارا وتكرارا".

وأضاف الطيبي: "مدير عام الشرطة تحدث كثيرا في الجلسة ولكنه لم يتطرق الى المشاكل الأساسية التي يعاني منها المجتمع العربي. الشرطة التي نجحت في الحد من العنف والجريمة في البلدات اليهودية التي كانت تعاني بشكل صارخ من العنف والجريمة والسلاح، فشلت وتفشل في مواجهة العنف والجريمة في البلدات العربية وهذا يعود الى تعامل الشرطة العدائي مع المواطنين العرب، كأعداء يجب الحذر منهم وليس كمواطنين يجب حمايتهم، فهي لا تبذل جهودا ولا تستخدم تقنياتها وقدراتها عندما يسقط ضحية عربي ".

وأنهى الطيبي: "بسبب فشل الشرطة هناك المزيد من الضحايا وهناك المزيد من العائلات الثكلى وبيوت العزاء، والمجرمين ينعمون بالحرية دون رادع، والعربدة والزعرنة تتضاعف.
وهنا اطرح لكم بعض المعطيات الهامة التي نشرها مركز امان حول العنف والجريمة في المنطقة، حيث ان عدد الضحايا (عدد الضحايا من بين مليون مواطن في السنة الواحدة ) :
في الاردن: ١٨ ضحية
في الضفة الغربية: ١٠ ضحايا
في غزة: ١١ ضحية
اليهود في البلاد: ٨ ضحايا
اما في المجتمع العربي داخل اسرائيل ٤٤ ضحية !!!
السبب الرئيسي لهذه المعطيات هو ان الشرطة في كل تلك الاماكن تتعامل مع المواطنين على حد سواء وتعمل على توفير امن شخصي وحماية المواطن في حين تتصرف الشرطة الاسرائيلية مع المواطنين العرب كأعداء وفي افضل الاحوال كمواطنين درجة ب.
؜ 90 % من السلاح في المجتمع العربي هو سلاح مهرب من الجيش.
السلطات الاسرائيلية تستطيع ان تكشف خروج سيارة سلاح في السودان وتقوم بقصفها وفي المقابل لا تتمكن من الكشف عن سلاح ام ١٦ موجود في سيارة متسوبيشي يخرج من بلد الى بلد في مجتمعنا !! انتم تستطيعون تطبيق القانون ومحاربة العنف. ولكن يجب ان تتوفر الارادة الحقيقية لذلك ".

 





كلمات متعلقة

الطيبي, في, جلسة, لجنة, مراقبة, الدولة, :, بسبب, فشل, الشرطة, هناك, المزيد, من, الضحايا,

تابعونــا

المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح 2018-12-20 | 23:00:10

تم تنظيم برنامج الخيمة والفعاليات المرافقة لها باشراف وحدة المجتمع والشبيبة...

وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو 2018-12-20 | 22:55:27

توفي مساء اليوم الخميس الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه الخطيرة بحادثة اطلاق...

المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن 2018-12-20 | 18:08:01

اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض...

كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار 2018-12-20 | 16:02:23

قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما...

فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام 2018-12-20 | 13:54:41

انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...

هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار 2018-12-20 | 13:33:31

أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ,...

اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس 2018-12-20 | 13:20:21

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة...

ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد 2018-12-20 | 13:08:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18...

لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت 2018-12-20 | 12:54:41

أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج...

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28

اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا حريق مجمع سكاني الكابري قرب عا نهاريا مصنع كابرين محطة اطفاء زفولوناعتداء على موظفين بلدية ام الفحم مظاهرة رفع شعارات استنكارا احتجاجادكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين محلات مفروشات بيتزا ام الفحم حريق اضرار جسيمة دون اصابات الاطفاء اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم بيرم كيال نجم فريق برايتون الانجليزي يحتفل عيد ميلاد ابنه بيرلو اللاعب شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة تظاهرة مبنى الكنيست امام معلمو السياقة عرب ويهود اضراب ممتحني السياقة القدس سلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة مباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب احتراق حافلة شارع 531 قرب مفترق كفار سابا دون اصابات اطفاء خالية ركاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com