وزارة, المالية, ترد, على, إستجواب, النائب, أبو, عرار, بخصوص, تمويل, التخصصات, للأطباء,

ردت وزارة المالية على الإستجواب المباشر الذي كان قد قدمه النائب طلب أبو عرار عن القائمة العربية الموحدة-الحركة الاسلامية (القائمة المشتركة) بخصوص تمويل التخصصات للأطباء.

جاء في الرد الخطي الموقع من قبل النائب يتسحاق كوهين نائب وزير المالية أن الوزارة تسعى دائماً على تحسين الخدمات الطبية في البلاد وعلى زيادة المتخصصين خصوصاً في المناطق النائية.

وقال نائب الوزير:" انه إستناداً على الإتفاق الجماعي من العام 2011 فقد تم تخصيص 100 ملكة جديدة للتخفيف عن الضغط الهائل الذي يقع على كاهل الأطباء المتخصصين في الورديات المتنوعة، مشيراُ الى أنه في شهر تشرين أول من عام 2015 تم تخصيص 297 ملكة للمتخصصين".

وأضاف:" أن الموارد التي تم استثمارها أدت إلى هبوط ملحوظ في معدل ساعات الورديات الشهرية للمختصين من 6.5 ساعات من عام 2010 إلى 5.7 كما ارتفع عدد الأطباء المتخصصين المشاركين في الدوريات، حيث يتم تنفيذ 1100 وردية بنصف وظيفة في كل شهر، ونحو 150 وردية بثلث وظيفة على يد أطباء متخصصين معظمهم من أقسام الطوارئ.

وأختتم نائب الوزير رده بالقول:" هناك إتفاق بين وزارتي المالية والصحة على تخصيص 75 ملكة للمتخصصين في مجال الطب في السنوات 2017-2018 ( أي ما مجموعه 150 ملكة اضافية)، وسيتم تقسيمها بين الأقسام العلاجية المختلفة مما سيؤدي الى تخفيف الضغط على المتخصصين والممرضات هذا وبدوره سيؤدي إلى تحسين الخدمات للمُعالجين.

كما تمت اضافة 375 ملكة تخصص في الطب الجماهيري، و 100 ملكة اختصاص في النظام العلاجي خلال اعوام 2020-2018.