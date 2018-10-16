جبهة, الناصرة:, إحذروا, الفتنة, وهذا, الانفلات, المشبوه, على, شبكات, التواصل, الاجتماعي,

جبهة الناصرة الديمقراطية تدين وتستنكر بشدة الانفلات الأخلاقي والقيمي على شبكات التواصل الاجتماعي، واستعمال حسابات مزيّفة ومشبوهة لترويج أشرطة فيديو وبذاءات هدفها إثارة الفتنة بين ابناء البلد الواحد والهم الواحد، وهي، بالضرورة، تسبب أضرارًا مجتمعية بعيدة المدى على أهل الناصرة عمومًا.





كانت الجبهة ورموزها أكثر من تعرض وعانى من مثل هذه الإساءات والعنف الكلامي. ونحن نجد من الضرورة التعبير عن موقف لا يقبل التأويل، يرفض ويدين هذه الأساليب المشبوهة، البعيدة عن اخلاقيات مجتمعنا، والمتخفية خلف حسابات مزورة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن اساءات شخصية لأي طرف او شخص من المتنافسين في الحملة الانتخابية.



جبهة الناصرة تكرر الدعوة الى نص وتوقيع ميثاق شرف وتعهد من كل الاطراف المشاركة في الانتخابات، لحملة انتخابية تخاطب العقل، تبتعد عن العصبيات الهدامة والعنف. فالانتخابات يوم واهل البلد دوم.