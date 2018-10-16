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حادث طرق ذاتي قرب بلدة صندلة اثر انحراف سيارة خصوصية عن الطريق



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حادث طرق ذاتي وقع مساء اليوم الثلاثاء بالقرب من قرية صندلة

حيث ادى انحراف سيارة خصوصية عن الطريق الى اصطدام المركبة بعامود الكهرباء الامر الذي اسفر عن اصابة السائق بجراح طفيفة 





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