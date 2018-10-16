الناصرة:, اصابة, 3, اشخاص, اثر, انقلاب, سيارة, في, حي, الجليل,

اكد المضمد علاء مروات من مركز كوبرا الطبي انه اصيب مساء اليوم الثلاثاء 3 اشخاص اثر انقلاب سيارة في حي الجليل في مدينة الناصرة .

هذا وعملت طواقم الاسعاف على تقديم العلاج للمصابين ونقلهم الى احد مستشفيات المدينة لاستكمال العلاج