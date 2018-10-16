كفركنا:, اصابة, رجل, باطلاق, نار, قرب, مسجد, عمر, بن, الخطاب ,

اصيب مساء اليوم الثلاثاء رجل اثر اطلاق النار عليه من قبل مجهولين كانوا في سيارة عابرة بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب في بلدة كفركنا.

وعلى الفور تم نقل المصاب الى احدى مستشفيات الناصرة وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.