احتفاليات, مسرحنا, هذا, الشهر, مستمرة, في, البلدات, العربية,

أطلق مفعال هبايس خلال شهر أيلول احتفالية مسرحنا حيث استمتع الاف المشاهدين بمجموعة مسرحيات في بلدات كثيرة منها : كابول ، زيمر، باقة، بيت جن، حوره، دير الأسد وغيرها.





تقول السيدة دولين ميلانيك ، رئيسة قطاع الثقافة في مفعال هبايس: أنشأ مفعال هبايس مشروع مهرجان مسرحنا كمشروع رائد لإيصال عالم ثقافة المسرح في الوسط العربي من أجل كشف وإتاحة العروض المسرحية الرفيعة مجانًا أو بتكلفة رمزية. .العروض المسرحية هي للأطفال ، طلاب المدارس الثانوية والبالغين ، وتشمل المسرح الكلاسيكي ،مسرح العرائس ومسرح الفرينج ، ونحن ندعو الجميع للحضور خلال أكتوبر ونوفمبر والاستمتاع بهذه التجربة.إن الحضور الكبير للمشاهدين الذين جاءوا لمعايشة عالم المسرح لهو الدليل الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لنا ، بأننا تمكنا من تأسيس مهرجان جديد باللغة العربية للجمهور الناطق بالعربية.

أنتم مدعوين أيضًا للمشاركة خلال أكتوبر ونوفمبر والتمتع بأفضل العروض المسرحية باللغة العربية. لمشاهدة قائمة العروض أدخلوا موقع مفعال هبايس،

https://culture.pais.co.il/StageArt/Pages/Our_theater_celebration2018.aspx