احتفاليات, مسرحنا, هذا, الشهر, مستمرة, في, البلدات, العربية,

العروض المسرحية هي للأطفال ، طلاب المدارس الثانوية والبالغين ، وتشمل المسرح الكلاسيكي ،مسرح العرائس ومسرح الفرينج ، ونحن ندعو الجميع للحضور خلال أكتوبر ونوفمبر والاستمتاع بهذه التجربة.
إن الحضور الكبير للمشاهدين الذين جاءوا لمعايشة عالم المسرح لهو الدليل الأكثر إثارة للإعجاب بالنسبة لنا ، بأننا تمكنا من تأسيس مهرجان جديد باللغة العربية للجمهور الناطق بالعربية.
أنتم مدعوين أيضًا للمشاركة خلال أكتوبر ونوفمبر والتمتع بأفضل العروض المسرحية باللغة العربية. لمشاهدة قائمة العروض أدخلوا موقع مفعال هبايس،
https://culture.pais.co.il/StageArt/Pages/Our_theater_celebration2018.aspx