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بمبادرة جبارين: القائمة المشتركة تقدم مقترح قانون لالغاء قانون القومية



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مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أمس، بادر النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة القانون والدستور البرلمانية، الى تقديم مقترح قانون باسم القائمة المشتركة يهدف الى الغاء قانون القومية اليهودية الذي صادقت عليه الكنيست في تموز الأخير.
 
وقال النائب جبارين انه: "الى جانب التصدي لقانون القومية على الصعيد الجماهيري وعلى الصعيد القضائي وكذلك على الصعيد الدولي، فمن الأهمية مواصلة المجهود البرلماني وطرح الموضوع من جديد على طاولة ابحاث الهيئة العامة للكنيست خاصًة وان كافة أحزاب المعارضة عارضت هذا القانون. مقترح القانون سيجدد النقاش حول هذا القانون بالكنيست، سيساعدنا ايضًا في مجهودنا الدولي لإسقاط هذا القانون".
 
وأضاف جبارين: "قانون القومية اليهودية هو قانون عنصري وقانون ابرتهايد بامتياز، وسنواصل تصدينا لهذا القانون الذي يحمل مخاطرًا كبيرة على مكانة وحقوق شعبنا الفلسطيني عبر طرفي الخط الأخضر، ويهدد حقوقنا الوطنية المشروعة. نعمل كل ما بوسعنا لإسقاط هذا القانون ونسعى لتشميل ائتلاف واسع مع القوى المعارضة له في الكنيست وخارجها".




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