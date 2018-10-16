تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر جديدة، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية، الاثنين.



وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2018".


ونصت المادة الثانية منه  على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".




كلمات متعلقة

تمديد, حالة, الطوارئ, في, مصر, 3, أشهر,

تابعونــا

ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط 2018-12-20 | 18:13:44

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تريد أن...

نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا 2018-12-20 | 15:43:43

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل ما...

عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! 2018-12-20 | 15:35:08

تمكن مسن روسي يبلغ من العمر 93 عاما من الفوز للمرة الخامسة بالمركز الأول في بطولة...

أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية 2018-12-20 | 12:29:17

حث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السعودية على تزويد تركيا بمعلومات عن...

المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس 2018-12-20 | 12:27:46

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن زيارته المرتقبة يوم غد الجمعة إلى...

ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا 2018-12-20 | 08:49:36

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الوقت قد حان" لعودة الجنود الأمريكيين من...

الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة 2018-12-20 | 06:21:14

أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، ليلة امس...

الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد 2018-12-19 | 23:39:26

قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إن بعثة اليونيفيل نشرت قوات إضافية وفرق...

أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا 2018-12-19 | 17:10:48

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لسحب جميع قواتها المنتشرة في شمال شرقي سوريا،...

موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة موسكو تشكك في خطة السلام الأمريكية الجديدة 2018-12-19 | 15:00:33

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن بلاده لم تطّلع على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صالح حصارمة مدرب أشبال شبيبة ب اسرائيل البعنة تعيين الاتحاد العام كرة القدم غش خداع انتحال شخصية محامي المحكمة اتهام رجل الجديدة المكر لائحة وزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركة3 اصابات طفيفة حادث طرق مفرق الكراجات الناصرة تأمين وطني مرام الطبي منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب مصرع شاب تصادم حادث طرق مروع مدخل مدينة رهط شاحنة سيارة خصوصية عطار الملاحي تصادم حادث طرق مروع شاحتين طرق مروع النقب الشرطة الاسعاف رهط كفر قاسماعتقال قاصر فلسطيني مشتبه بعملي قتل مستوطنة قرب لخليل الجيش الاسرائيلي أسغر مولود في البلاد ولد في الاسبوع ال 22 للحمل ايخيلوف مستشفى خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام طرعان اهالي مظاهرة في القدس مشاركة رفضا قرار مخطط توسعة الكسارة حادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارةعزرائيلي جندية طعن تل ابيب عربي منفذ عملية طعن
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com