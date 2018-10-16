تمديد, حالة, الطوارئ, في, مصر, 3, أشهر,

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا يقضي بتمديد إعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر جديدة، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية، الاثنين.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار: "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2018".ونصت المادة الثانية منه على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".