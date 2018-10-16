تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |  2018-12-20 13:54:41 فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام |  2018-12-20 13:33:31 هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار |  2018-12-20 13:20:21 اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس |  2018-12-20 13:08:39 ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد |  2018-12-20 12:54:41 لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت |  2018-12-20 12:32:31 "X" هو السبب في طول عمر النساء أكثر من الرجال! |  2018-12-20 12:29:59 دحض ادعاءات حول تغير المناخ بين 1995 و2013 |  2018-12-20 12:29:17 أوغلو: قضية مقتل خاشقجي جنائية لا سياسية |  2018-12-20 12:27:46 المالكي يزور روسيا ولن يلتقي وفد حماس |  2018-12-20 12:08:28 مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل |  2018-12-20 12:04:52 سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع |

الرئيسية | فن عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طفل الأمير هاري وميغان ماركل لن يكون أميراً !!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعدما انتشر خبر حمل دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ من زوجها ​الأمير هاري​، تناولت وسائل إعلام عالمية تفاصيل عن الطفل الذي سيكون في المرتبة السابعة في خلافه العرش الملكي، وفي طليعة النقاط التي تم تداولها هو أن الطفل المنتظر لن يتم منحه لقب أمير أو أميرة ما لم تتدخل ملكة بريطانيا من أجل تغيير القواعد.



وبحسب القواعد الملكية البريطانية فإن ألقاب أمير وأميرة تنسب حصراً عند الولادة لأطفال الإبن البكر أي أولاد الأمير تشارلز وأولاد الأمير وليام.


فكل طفل سيولد لدوق ودوقة ساسكس، سيحمل لقب سيد أو سيدة (مونتباتينر - ويندسور)، وفي حال رغبت الملكة، فإن بإمكانها تغيير ذلك بإصدار براءة تمليك جديدة.


يشار إلى أن ميغان نفسها لم تحصل على لقب الأميرة لأنها لا تحمل "الدم الملكي".




كلمات متعلقة

طفل, الأمير, هاري, وميغان, ماركل, لن, يكون, أميراً, !!!,

تابعونــا

بوتن يدعو للسيطرة على موسيقى "الراب" بوتن يدعو للسيطرة على موسيقى "الراب" 2018-12-16 | 13:17:00

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قادة الثقافة في البلاد إلى ابتكار وسيلة للسيطرة...

صور.. حفل زفاف أسطوري لنجمة بوليود بريانكا شوبرا صور.. حفل زفاف أسطوري لنجمة بوليود بريانكا شوبرا 2018-12-05 | 08:29:27

بعد عقد قرانهما في قصر عميد بهوان في جودبور، تتواصل احتفالات نجمة بوليود وملكة...

كيم كارداشيان وزوجها كانيي في حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" كيم كارداشيان وزوجها كانيي في حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" 2018-12-04 | 18:30:55

كيم كارداشيان وزوجها كانيي ويست حضرا حفل افتتاح المسرحية الموسيقية "ذا شير شو" في...

الامير ويليام عارض زواج هاري من ميغان الامير ويليام عارض زواج هاري من ميغان 2018-12-04 | 13:59:50

نشرت إحدى الصحف العالمية العديد من الأمور المخبأة في حياة العائلة المالكة في...

مصور شهير يكشف سرا خطيرا عن مقتل الاميرة ديانا مصور شهير يكشف سرا خطيرا عن مقتل الاميرة ديانا 2018-11-30 | 13:10:54

خرج مصور المشاهير، دارين ليونز، الملقب بـ "ملك الباباراتزي"، عن صمته وقال انه لا...

بوينغ 747 لـ كيم كارداشيان وزوجها فقط. ! بوينغ 747 لـ كيم كارداشيان وزوجها فقط. ! 2018-11-29 | 14:07:01

ترك مغني الراب كانييه ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان متابعيهما...

بيلا حديد تتحدى السلطات الاماراتية في الصحراء بيلا حديد تتحدى السلطات الاماراتية في الصحراء 2018-11-28 | 13:45:02

إستغلت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​بيلا حديد​ تواجدها في دولة...

مدبّرة منزل براد بيت وأنجلينا جولي تكشف أسرار إنفصالهما مدبّرة منزل براد بيت وأنجلينا جولي تكشف أسرار إنفصالهما 2018-11-27 | 13:00:04

لاتزال قضية طلاق الممثل العالمي ​براد بيت​ والممثلة العالمية ​أنجلينا جولي​ لم...

نجم بوليوود “​أميتاب باتشان​” يسدد ديون مزارعي منطقته نجم بوليوود “​أميتاب باتشان​” يسدد ديون مزارعي منطقته 2018-11-21 | 12:15:10

في خطوة انسانية رائعة منه قام نجم بوليوود ​أميتاب باتشان​ بسداد ديون مئات...

الأمير هاري وزوجته ميغان يفكران بمغادرة القصر الملكي نهائياً الأمير هاري وزوجته ميغان يفكران بمغادرة القصر الملكي نهائياً 2018-11-19 | 12:45:56

ينتظر ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميغان ماركل​ بفارغ الصبر مولودهما الأول الذي من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أوريت الثانوية الناصرة تخريج حفل تحتفل طلابها طلاب الثواني عشر شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة جلجولية افعى على الشرطي اصابة خطيرة حادث شاحنتين مفرق عمكيم العفولة مدينة سائق شرطة اسعاف كرمئيل جمانة جرايسي كفر كنا غرقت امس حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفسلسلسة حديدية والدان اعتقال فتى قاصر كفر قرع ربط حبس امين عمر دراوشة الناصرة تحقيق امر نشر حظر منع تفاصيل التحقيق سائق تراكتورون جرفته السيول قرب صفورية الكعبية قرية وحدات انقاذ الناصرةالتفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية هدنة لجنة جاهة صلح اصلاح مقتل شاب رفايعة سالم احمد اطلاق نار عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com