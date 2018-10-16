طفل, الأمير, هاري, وميغان, ماركل, لن, يكون, أميراً, !!!,

بعدما انتشر خبر حمل دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ من زوجها ​الأمير هاري​، تناولت وسائل إعلام عالمية تفاصيل عن الطفل الذي سيكون في المرتبة السابعة في خلافه العرش الملكي، وفي طليعة النقاط التي تم تداولها هو أن الطفل المنتظر لن يتم منحه لقب أمير أو أميرة ما لم تتدخل ملكة بريطانيا من أجل تغيير القواعد.

وبحسب القواعد الملكية البريطانية فإن ألقاب أمير وأميرة تنسب حصراً عند الولادة لأطفال الإبن البكر أي أولاد الأمير تشارلز وأولاد الأمير وليام.فكل طفل سيولد لدوق ودوقة ساسكس، سيحمل لقب سيد أو سيدة (مونتباتينر - ويندسور)، وفي حال رغبت الملكة، فإن بإمكانها تغيير ذلك بإصدار براءة تمليك جديدة.يشار إلى أن ميغان نفسها لم تحصل على لقب الأميرة لأنها لا تحمل "الدم الملكي".