صور.., انهيار, معلم, تاريخي, في, إسطنبول,

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تحدّث جايمس ميدلتون شقيق زوجة الأمير هاري كايت ميدلتون، عن معاناته مع...
ذكرت مصادر مقربة من شركة آبل أنها عازمة على طرح أجهزة جديدة كليا العام...
دخل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأيام، في حالة من الحنين إلى الماضي...
في حادثة مأساوية في ولاية فلوريدا الأميركية، واجه 3 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 6...
قالت مسؤولة في وكالة ناسا إن علماء الفضاء سيسمحون للعالم بمعرفة ما إذا كانت نهاية...
ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، أن تطبيق التواصل الفوري "واتساب" يعمل على تطوير ميزة...
حذّر فريق من العلماء الاثنين من أن ذوبان الجليد في القارة المتجمدة الجنوبية يجري...
بينما كانت تلقي له الطعام في المختبر الذي تعمل به، قام تمساح ضخم بطول 17 قدما بسحب...
نشرت شركة "Cadillac" لصناعة السيارات الصور الأولى لسيارة المستقبل الكهربائية الجديدة...
ظهر مطعم في دولة الإمارات العربية المتحدة، يغرم رواده ممن لا يأكلون كل الطعام...