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ليبرمان: سنضرب حماس حتى لو وقعت حرب شاملة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عاد وزير الجيش الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، للتهديد بضرب حركة حماس، حتى لو تورطت إسرائيل في حرب واسعة مع القطاع.


وقال ليبرمان: إن على اسرائيل ان تقرر ما إذا كانت تنوي خوض حرب اخرى ضد حماس أم لا.


وأضاف إن مجلس الوزراء الاسرائيلي، الذي سيعقد جلسة غدا لمناقشة موضوع غزة، عليه أن يتخذ قرارا بتوجيه ضربة عسكرية لحركة حماس "حتى ولو أدى ذلك الى خوض مواجهة واسعة".


وهاجم ليبرمان قيادة حماس، وأضاف "أن إسرائيل لا تنوي الاستمرار في التعامل مع العنف على السياج مع قطاع غزة كما تعاملت لغاية اليوم".


وقال "موقفي واضح للغاية. علينا توجيه ضربة قاسية لحركة حماس، هذه هي الطريقة الوحيدة لخفض مستوى العنف الى الصفر أو قربه من الصفر".




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