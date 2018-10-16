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رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر
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2019-02-01 09:20:02
اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21
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اعتقال 20 مشتبها بتحارة المخدرات شرقي القدس
2018-10-16 14:23:10
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اعتقال 20 مشتبها بتحارة المخدرات شرقي القدس
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