اعتقال, 20, مشتبها, من, شرقي, القدس, واللد, بتجارة, المخدرات,

اعتقلت شرطة لواء القدس فجر اليوم الثلاثاء 20 مشتبها من شرقي القدس واللد بشبهة التجارة في المخدرات .واشارت الشرطة انها قامت بزرع عميل سري قام يعقد صفقات مخدرات مع المشتبهين , على فترة اشهر , حيث داهمت الشرطة والوحدات الخاصة اليوم فجرا عدة مناطق وضبطت مبلغ 70 الف شيكل بعملات اجنبية ومبلغ نقدي , وتم مصادرة 4 سيارات يشتبه باستعمالها في تجارة المخدرات .وافيد ان العميل السري , عمل لفترة 5 اشهر بين المشتبهين بتجارة المخدرات وقد ابرم صفقات مخدرات من انواع خطيرة كالكوكائين والاكستازي وغيرها بما يقدر ثمنها ب 400 الف شيكل .واشارت الشرطة انها ستطلب من المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين اليوم لاستكمال التحقيق معهم .