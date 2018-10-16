اعتقال, 20, مشتبها, من, شرقي, القدس, واللد, بتجارة, المخدرات,

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عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...
نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة...
جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء...
قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي...
شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة...
بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...
قام فنان الخردة، الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، مؤخرا بإنجاز تصميم ابداعي ومثير،...
اعتقلت الشرطة في الرملة الليلة الماضية شابا في الخامسة والعشرين من العمر بشبهة...
عقب رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحاماة" علامة الاجتياز"...
توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على...