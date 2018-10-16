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اعتقال 20 مشتبها من شرقي القدس واللد بتجارة المخدرات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





اعتقلت شرطة لواء القدس فجر اليوم الثلاثاء 20 مشتبها من شرقي القدس واللد بشبهة التجارة في المخدرات .


واشارت الشرطة انها قامت بزرع عميل سري قام يعقد صفقات مخدرات مع المشتبهين , على فترة اشهر , حيث داهمت الشرطة والوحدات الخاصة اليوم فجرا عدة مناطق وضبطت مبلغ 70 الف شيكل بعملات اجنبية ومبلغ نقدي , وتم مصادرة 4 سيارات يشتبه باستعمالها في تجارة المخدرات .



وافيد ان العميل السري , عمل لفترة 5 اشهر بين المشتبهين بتجارة المخدرات وقد ابرم صفقات مخدرات من انواع خطيرة كالكوكائين والاكستازي وغيرها بما يقدر ثمنها ب 400 الف شيكل .

واشارت الشرطة انها ستطلب من المحكمة تمديد اعتقال المشتبهين اليوم لاستكمال التحقيق معهم .




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