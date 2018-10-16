الفلسطينية, فريال, عباسي, غنيم, من, صفد, تحصل, على, أعلى, ميدالية, شرف, أميركية, عن, التراث, الشعبي, الفلسطيني,

حصلت المواطنة الفلسطينية فريال عباسي غنيم من صفد على أعلى ميدالية شرف تمنح في الولايات المتحدة الأمريكية عن التراث الشعبي الفلسطيني الأسبوع الماضي في واشنطن.

ونالت هذا التكريم بعد مشاركتها في مسابقة مثلت فيها فلسطين امام لجنة تحكيم مكونة من خبراء مختصين بالتراث. واختارت لجنة التحكيم تسعة من بين آلاف الطلبات فكانت فلسطين في الطليعة. وقد قدمت فيها المواطنة فريال دراسة كانت حصيلة سنين طويلة من البحث وبمثابة الدكتوراه الفخرية لأنها بحسب قولها قد حولت التطريز الى علم يدرس في الجامعات.وقد تم هذا التقليد في احتفال رسمي في واشنطن العاصمة وفي مبنى الكونغرس الامريكي واستلمت كتاب تهنئة من البيت الأبيض ومن جهات رسمية اخرى .