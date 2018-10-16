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أردا توران يواجه السجن 12 عاما بعد ارتكابه كل "الموبقات"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواجه لاعب وسط المنتخب التركي لكرة القدم، أردا توران، خطر السجن لـ12 عاما ونصف، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والحيازة غير المشروعة للأسلحة والاعتداء المتعمد الذي نجم عنه إصابات، بحسب وكالة الأنباء الخاصة "دي أيتش أي".



ودخل توران، المعار هذا الموسم من برشلونة الإسباني الى باشاكشهير التركي، في شجار الأسبوع الماضي مع المغني المحلي الشهير بركاي شاهين خلال خروجه من ملهى ليلي، وذلك بعد أن اتهمته زوجة الأخير بالتحرش بها بحسب وسائل الإعلام المحلية.


وأضافت المصادر أن المشاجرة انتهت بكسر توران أنف المطرب.


وأوضحت صحيفة "هابرترك" أن توران توجه بعدها إلى المستشفى حيث كان يعالج شاهين وهو يحمل مسدسا، وتوسل الأخير لإطلاق النار عليه ومسامحته.


وبحسب وكالة الأنباء الخاصة "دي أيتش اي"، تم توجيه تهمة "الإهانة" لشاهين الذي يواجه بدوره عقوبة السجن لمدة عامين.


وكان توران استدعي الخميس الماضي للإدلاء بإفادته أمام الشرطة التركية، بحسب وكالة أنباء الأناضول، فيما تحدثت صحيفة "حرييت" اليومية عن إطلاق سراحه بعد خضوعه لاستجواب استمر ثلاث ساعات.


ويعتبر توران (31 عاما) أحد أفضل لاعبي كرة القدم الأتراك المعروفي، ويشتهر بسلوكه السيئ خارج ميادين كرة القدم. وتمت معاقبته بالإيقاف 16 مباراة في مايو الماضي من قبل السلطات الكروية التركية، بعد احتكاك مع حكم وإهانته خلال إحدى مباريات فريقه.


وانتقل توران الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى باشاكشهير بعد تجربة فاشلة مع برشلونة، حيث فشل في فرض نفسه أساسيا في التشكيلة، بعد تجربة سابقة ناجحة مع أتلتيكو مدريد.


وخاض توران 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده.




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