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شجار بين مجموعة طلاب في ثانوية كفر برا واصابات طفيفة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




نشب ظهر اليوم الثلاثاء شجار بين مجموعة من الطلبة في المدرسة الثانوية في كفر برا بالمثلث الجنوبي .

واسفر الشجار عن إصابة 3 طلاب بجروح طفيفة.

 وهرعت الشرطة الى المدرسة وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث
شجار بين مجموعة طلاب في ثانوية كفر برا واصابات طفيفة




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