استمرار, البحث, عن, الفتاة, ياسمين, ابو, ركبة, (17, عامًا), من, عكا,

تناشد شرطة إسرائيل المساعدة في العثور على الفتاة ياسمين ابو ركبة (17 عامًا)، والتي فقدت اثارها امس الاثنين بالقرب من مستشفى نهاريا في الساعة 13:00 .ومنذ ذلك الوقت لم يعرف عنها اي خبر.لكل من يمتلك معلومات الرجاء الاتصال على الرقم 049876744 أو 100 مركز شرطة عكا.

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