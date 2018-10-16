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استمرار البحث عن الفتاة ياسمين ابو ركبة (17 عامًا) من عكا



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تناشد شرطة إسرائيل المساعدة في العثور على الفتاة ياسمين ابو ركبة (17 عامًا)، والتي فقدت اثارها امس الاثنين بالقرب من مستشفى نهاريا في الساعة 13:00 .ومنذ ذلك الوقت لم يعرف عنها اي خبر.


لكل من يمتلك معلومات الرجاء الاتصال على الرقم 049876744 أو 100 مركز شرطة عكا.




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