السعودية, تستعد, للاعتراف, بمقتل, خاشقجي, بالخطأ,

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية ، أن مسؤولين سعوديين يستعدون للاعتراف بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، بالخطأ أثناء التحقيق معه، بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت الشبكة نقلًا عن مصدرين لم تسمهما إن "السعوديين يجهزون تقريرًا للاعتراف بمقتل جمال خاشقجي عن طريق الخطأ أثناء استجواب كان الهدف منه أن يؤدي إلى خطفه من تركيا".وأفاد أحد المصدرين بأن التقرير السعودي سيخلص على الأرجح إلى أن عملية قتل خاشقجي "نفذت بدون تصريح، وأن أولئك المتورطين سيحاسبون".ولفت الآخر إلى أن التقرير لا يزال قيد الإعداد، وقال إن الأمور يمكن أن تتغير، دون ذكر مزيد من التفاصيل.واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.