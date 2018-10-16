السعودية, تستعد, للاعتراف, بمقتل, خاشقجي, بالخطأ,

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يغادر الليلة رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل...
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بموجات نزوح غير مسبوقة شهدها آخر جيب...
أصدر الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم الخميس، أمرا ملكيا...
قال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سبوتنيك" إنه سيجري اليوم الخميس رسميا...
اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شعورا بالقلق ساوره من السفر إلى العراق، حيث...
رفعت السلطات الإندونيسية مستوى الإنذار إلى البرتقالي بخصوص بركان أناك كراكاتو،...
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس أن بلاده ستتقدم بشكوى...
اتهمت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، إسرائيل بشن غارات على دمشق وريفها،...
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود مخاوف أمنية رافقت زيارته إلى العراق،...
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، يوم الأربعاء، إلى العاصمة...