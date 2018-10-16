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ندوة في مدريد حول: دور الفكر في مواجهة التطرف



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في إطار الحملة الأوروبية لمكافحة التطرف والإرهاب نظمت « جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي » في باريس ومركز « يورو عرب » في برشلونة، ندوة بعنوان: « دور الفكر في محاربة التطرف »، وذلك اليوم الثلاثاء  في مقر ممثلية المفوضية الأوروبية في العاصمة الإسبانية مدريد.

تأتي الندوة التي تستضيفها العاصمة الأسبانية، في ظل الإدراك المُتزايد في الدول الأوروبية للتحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها مؤخراً، وأهمية بذل المزيد من الإجراءات العملية لمكافحة آفة التطرف التي ادت وبشكل كبير في تصاعد الاعمال العنفية والإرهابية إضافة إلى نشر الكراهية في المجتمعات.

ويُشارك في الندوة عدد من السياسيين والكتاب وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، هم: أمينة كاكابافيه، نائب في البرلمان السويدي، دافيد لوكاس بارون، عضو مجلس الشيوخ الأسباني ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية  فيه، بيري جوان بونس، عضو مجلس النواب الأسباني والمتحدث الرسمي باسم لجنة الشؤون الخارجية فيه،  الدكتورة آنا بيلين سواج، استاذة العلوم السياسية في جامعة سوفولك (مدريد)، ليلى كروش، افضل كاتبة في اسبانيا (٢٠٠٤)، البرت كارماس، منسق أوروبا في « مرصد منع الأعمال العنفية المتطرفة »، محمد أحسيسن، سكريتير لجنة التواصل في الحزب الإشتراكي الكتالوني ولارس آبرغ، كاتب سويدي. هذا وسيتم خلال الندوة تقديم خاص للنسخة الأسبانية من كتاب « السراب » لسعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي.


محمد أحسيسن، سكريتير لجنة التواصل في الحزب الإشتراكي الكتالوني ورئيس مركز « يورو عرب » في برشلونة شدد على أهمية هذه الندوة، وأكد « أن الحرب الفكرية ضد التطرف لا تقل أهمية عن الحرب العسكرية والأمنية. لا بل أن مواجهة المتطرفيين والاسلامويين فكرياً هو أهم بكثير من مواجهتهم امنياً وذلك بعد التفشي الكبير للافكار والايديولوجيات المتطرفة في المجتمعات الأوروبية وعلى نطاق واسع وكبير ».كما اشاد رئيس مركز « يورو عرب » بكتاب السراب لسعادة الدكتور جمال سند السويدي ووصفه بأنه مرجع هام يحتذى به في إطار المواجهة الفكرية وتوعية المجتمعات من خطر الجماعات الإسلامية المتطرفة، ووجه التحية لسعادته لترجمة الكتاب إلى اللغة الأسبانية.  


من جهته، أعتبر نضال شقیر رئیس « جمعیة الصحافة الأوروبیة للعالم العربي » في باريس أن « هذا النشاط هو أساسي فى إطار دعم وتشجيع الجهود الفكرية في مواجهة الافكار المتطرفة التي غزت واستحوذت على عقول الكثيريين خاصة من الشباب في المجتمعات الأوروبية. خاصة وأن الوجود القوي لتلك الجماعات الإسلامية المتطرفة في اوروبا بات يهدد المجتعات الأوروبية بشكل اساسي، وعليه فإن التوعية الفكرية أمر واجب كما هو واجب محاربة الفكر بالفكر للحد من خطورة تلك الجماعات ». ويضيف رئیس « جمعیة الصحافة الأوروبیة للعالم العربي » في باريس « أن أختيار كتاب السراب ليكون مثال نناقشه خلال ندوتنا جاء بتوصية من عدد من البرلمانيين والمسؤؤليين الاوروبين، الذين اجمعوا على قيمة « السراب » ككتاب عالمي مميز ومتميز في إطار مكافحة التطرف والإرهاب والمحافظة على القيم الإنسانية ».


يذكر أن كتاب « السراب » لسعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبو ظبي حائز على العديد من الجوائز العربية والعالمية من بينها جائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب في مجال التنمية وبناء الدولة وهو يعتبر بحسب العديد من الباحثين والمختصين من اهم الكتب العربية والعالمية في مجال مكافحة آفة التطرف والإرهاب التي غزت العالم في السنوات الماضية. هذاو يعبر الكتاب عن الرؤية الذاتية لسعادة الدكتور جمال سند السويدي التي تنطلق من أن الصراع العربي والعالمي ضد الفكر المتطرف وجماعاته وتنظيماته، ليس محصوراً في نطاق أمني وعسكري، بل هو حرب ممتدة وذات طابع فكري في الأساس، بل يمكن القول إن شقها الفكري يتطلب تخطيطاً بعيد المدى، لا تقل أهميته عن أي معالجات خططية على الصعد الأمنية والعسكرية، بل ربما تفوقها؛ ولذا، فإن البحث العلمي يمتلك دوراً حيوياً في حماية الأمن الوطني للدول والمجتمعات، عبر نقاشات علمية جادة للتحديات والتهديدات، وتفكيكها وتحليلها وطرح البدائل والحلول اللازمة لمعالجتها، فدور الباحث في لحظات الصراع التاريخية، أن يصطف في مقدمة المدافعين عن القيم الإنسانية والحضارية في مواجهة غلاة المتشددين من أعداء الحضارة والإنسانية والتقدم العلمي؛ ومن هنا، تبلورت دوافع المؤلف لتأليف هذا الكتاب.




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