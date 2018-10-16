أنباء, تتحدث, عن, محاولة, لاقتحام, السفارة, الإسرائيلية, بأنقرة,

تعرضت السفارة الإسرائيلية في انقرة، اليوم الثلاثاء، لمحاولة هجوم من سائق جرار، تعرض لإطلاق نار واعتقلته السلطات التركية.

وأفادت مصادر إسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت السائق وهو تركي يدعى أيدين سكرييه (45 عاما)، بعد أن قاد جراره الزراعي بسرعة باتجاه مبنى يعمل فيه دبلوماسيون إسرائيليون.وقالت المصادر، إن عناصر الشرطة طالبوا السائق بالتوقف، وعندما تجاهل أوامرهم أطلقوا النار باتجاه إطارات الجرار، مما أفقد سائقه السيطرة عليه، وانحرف عن مصاره ليصطدم بعدد من السيارات المركونة في المكان.وقال سكان محليون إن المواطن التركي الذي اعتقل في الحادثة لا يملك أي سوابق جنائية، وشرعت السلطات التركية بالتحقيق معه.