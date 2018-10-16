السبت, 27-10-2018, .., بدء, التوقيت, الشتوي, في, الضفة, والقطاع,

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الحركة الاسلامية تختتم حملة اغاثة الايتام والمحتاجين 2019-01-28 | 17:47:04 اختتمت الجمعية الإسلامية لإغاثة الايتام والمحتاجين-المنبثقة عن الحركة الإسلامية...

النائب عيساوي فريج يلتمس للعليا ضد المماطلة بالتصويت على اقتراح قانون نقابة المحامين" علامة الإجتياز" 2019-01-28 | 17:38:31 قدم رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحامين" علامة الاجتياز"...

المطران عطا الله حنا : القدس تمر بكارثة حقيقية غير مسبوقة والبؤر الاستيطانية منتشرة في البلدة القديمة 2019-01-28 | 13:00:50 استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...

بمبادرة الطيبي - اجتماع هام في وزارة الصحة وتوضيح النقاط المتعلقة بقرار الوزارة حول الاعتراف بجامعات طب 2019-01-28 | 11:47:08 في اعقاب نشر قرار وزارة الصحة الأسبوع الفائت حول عدم الاعتراف بشهادات خريجي...

نقابة المعلمين الهستدروت تعلن نزاع عمل بسبب استمرار وزارة المعارف عقد امتحانات النجاعة - الميتساف‎ 2019-01-28 | 10:09:09 اعلنت نقابة المعلمين العامة – الهستدروت بداية هذا الاسبوع عن نزاع عمل وذلك في...

خطة جديدة تسعى لإخلاء السكان البدو من القرى غير المعترف بها بالنقب وتمديد شارع 6....أبو عرار - لن تمر 2019-01-28 | 09:01:21 كشفت صحيفة يسرائيل هيوم النقاب عن خطة لإعادة إسكان نحو ستة وثلاثين (36) الف مواطن...

تل ابيب - مصرع شاب 20 عاما بحادث دراجة نارية 2019-01-28 | 08:59:46 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي: صباح اليوم الاثنين...

اعتقالات في كفرمندا على خلفية شجار المفرقعات 2019-01-28 | 08:42:08 اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاثنين 19 شابا من كفر مندا تتراوح اعمارهم بين 15_ 35 بشبهة...

منخفض جوي سريع سيضرب البلاد اليوم - امطار وعواصف 2019-01-28 | 06:00:01 اليوم الاثنين، توقعت دائرة الارصاد الجوية، بأن يطرأ انخفاض ملموس اخر على درجات...