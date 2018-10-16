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غلوس وردي من "لانكوم"



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Lancome تطرح L'absolu Roses Gloss- مجموعة چلوسات ممتعة وردية.


متوفرة بـ 24 لوناً بـ 3 نهايات:

- شفاف: لشفاه مدهونة بلون لامع, براقة ومغرية.

- كريم: لتغطية الشفتين بطبقة لون كثيفة مع نهاية حريرية.

- ماط: للون عميق ولشفتين مخملتين.

L'absolu Gloss آخر صرعة لماكياج الشفتين, تصل بعبوة  شفافة مع غطاء أسود مع ورد مذهب. بمسحة واحدة تمنحين شفتيك طلة موحدة وناعمة.

السعر: 135 ش.

متوفرة في شبكة "اپريل".




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