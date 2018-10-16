متوفرة بـ 24 لوناً بـ 3 نهايات:- شفاف: لشفاه مدهونة بلون لامع, براقة ومغرية.- كريم: لتغطية الشفتين بطبقة لون كثيفة مع نهاية حريرية.- ماط: للون عميق ولشفتين مخملتين.L'absolu Gloss آخر صرعة لماكياج الشفتين, تصل بعبوة شفافة مع غطاء أسود مع ورد مذهب. بمسحة واحدة تمنحين شفتيك طلة موحدة وناعمة.السعر: 135 ش.متوفرة في شبكة "اپريل".

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