عطر, وردي, جديد, من, رالف, لورين,

العطر الجديد يعتمد على دمج ازهار غنية. خبير العطور, هاري فيرمونت, وازن بمهارة فنية علامات علوية للحمضيات مع دفء المسك والبتشولي لخلق شذاً فاخراً مع اعقاب رائحة متواصل.العلامات العليا: برڠموت, ليتشي, تفاح أحمر.العلامات المركزية: ورد, ياسمين, اوراق البنفسج ووردة الهة الشمس.العلامات الأساسية: بتشولي, مسك ابيض.100 مل بسعر: 339 ش.متوفر في شبكة "أپريل".

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