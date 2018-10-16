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عطر وردي جديد من رالف لورين



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الماركة الأمريكية الشهيرة Ralph Lauren تعرض عطرها الجديد للمرأة: Romance Rose.عطر يجذب السعادة والفرحة داخل زجاجة ويجسّد السحر, الرومانسية وعظمة الإغراء.


العطر الجديد يعتمد على دمج ازهار غنية. خبير العطور, هاري فيرمونت, وازن بمهارة فنية علامات علوية للحمضيات مع دفء المسك والبتشولي لخلق شذاً فاخراً مع اعقاب رائحة متواصل.


العلامات العليا: برڠموت, ليتشي, تفاح أحمر.

العلامات المركزية: ورد, ياسمين, اوراق البنفسج ووردة الهة الشمس.

العلامات الأساسية: بتشولي, مسك ابيض.

100 مل بسعر: 339 ش.

متوفر في شبكة "أپريل".




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