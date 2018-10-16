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Only The Brave Street- عطر "ديزل" الجديد



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الشارع تابع للجميع, لكن ثقافة الشارع محفوظة للشجعان فقط - الذين يجرؤون على العيش ضد التيار.


ماركة العطور العالمية Diesel تطلق عطراً جديداً للرجال: Only The Brave Street : شذا مكوّن من تناقضات مفاجئة, للرجل الشجاع الذي يعيش حياته بلا قيود ويحدد لنفسه القوانين.


لعبة التناقض تبدأ بالدمج المفاجيء لعرق سوس وانجيل هندي  وأرز فينتجون شذا شجريا مركزا. مكونات التفاح الطازج مع ريحان وبرڠموت يضيفون طاقة شبابية. الدمج الفعال بين العلامات يمنح العطر البعد "الخشن" الرجالي.


شعور الرجولة يظهر بتصميم الزجاجة, بهيئة باطون مكشوف, الذي يميز ثقافة الشارع.


السعر: 75 مل - 189 ش. و125 مل - 229ش. متوفر في شبكة "اپريل".
Only The Brave Street- عطر "ديزل" الجديد




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