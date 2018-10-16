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زهير بهلول يقدم استقالته من الكنيست رسمياً



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قدم  عضو الكنيست زهير بهلول صباح اليوم الثلاثاء استقالته الرسمية من الكنيست.


ويذكر ان النائب زهير بهلول قد أعلن عن استقالته من الكنيست احتجاجاً على اقرار قانون القومية العنصري الذي صادقت عليه الكنيست مؤخراً.

النائب بهلول عقب على استقالته اليوم قائلا: "التأمت مع امر ضميري. لم اقوَ على البقاء في الكنيست بعد سن قانون القومية وهو قانون سيلقي بظلاله الاثمة على الاقلية العربية بلا رجعة.


بما ان الكنيست لم تعد بعد سن هذا القانون نزيهة عادلة وديمقراطية فلا مكان لي بها. سأستمر بعملي الجماهيري وبخاصة بصدد قيمة التعايش المشترك بين ابناء الشعبين العربي واليهودي، من خارج الكنيست."




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