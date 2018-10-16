سعد, لمجرد, حاول, الانتحار, خلال, حبسه, المرة, الأولى, !!,

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أعلنت شركة “ميسلون فيلم” المنتجة لمسلسل “باب الحارة”، أنّ الفنان السوري نزار...
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على “انستغرام”، صورة جديدة ظهر فيها ببنية قوية...
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في منتدى دبي الصحي، ظهر الإثنين 21 يناير، لتتحدث عن...
صادف اليوم ، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري التي أكملت عامها الـ32. وتعتمد...
مرة جديدة، وقعت الفنانة أحلام في فخ السوشيال ميديا، حيث نشرت مقطع فيديو جديد مع...
وجد ممثل تركي شهير نفسه متهمًا بأنه أحد منفذي الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي...
تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان العراقي...
كشفت تقارير صحفية مصرية أن الممثل المصري أحمد السقا سيتقاضى أعلى أجر بين...
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي خطفت السيدة جيهان علامة زوجة...
عادت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة لطفولتها، وعاشت لحظات ممتعة في نزهة نهارية،...