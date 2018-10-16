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محامي رونالدو يُلخص اجتماع لاس فيجاس في 5 كلمات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



واجه بيتر كريستيانسن، محامي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، شرطة لاس فيجاس، المسئولة عن ملف التحقيقات، في قضية الاغتصاب المتهم فيها اللاعب البرتغالي. 



واتهمت فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورجا، اللاعب البرتغالي، باغتصابها عام 2009، خلال إجازته في الولايات المتحدة، وقررت الشرطة في لاس فيجاس، إعادة التحقيقات في الواقعة.


وقال بيتر كريستيانسن، في تصريح مقتضب، نشرته صحيفة توتو سبورت "أشعر بالرضا، عما رأيته هناك".


وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن محامي رونالدو تقابل مع الشرطة والمحققين في لاس فيجاس، وخرج بعدها، ليعبر عن شعوره بالرضا، مما وجده هناك.


وتابعت أن بيتر عبر عن ثقته الكبيرة في النتائج الإيجابية، عقب اجتماعه مع المحققين في لاس فيجاس، وأصبح أكثر قناعة ببراءة رونالدو.


وكان كريستيانو رونالدو، قد أعلن أن كل ما يتردد مجرد شائعات، لتشويه سمعته في الوقت الحالي




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