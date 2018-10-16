مرشحو, الرئاسة, والعضوية, في, وادي, عارة, يوقعون, على, وثيقة, للحفاظ, على, البيئة,

دعوة من قبل وزارة حماية البيئة ووحدة البيئة المثلث الشمالي تم مساء يوم امس الاثنين في المسرح الجماهيري في مدينة ام الفحم التوقيع على وثيقة للالتزام والمحافظة على جودة البيئة , وذلك بمشاركة مرشحي الرئاسة وقوائم العضوية في منطقة وادي عارة ( طلعة عارة , بسمة عارة , ام الفحم , عارة عرعرة , كفرقرع).

حضر العشرات من مرشحي الرئاسة والعضوية وقاموا بالتوقيع على هذه الوثيقة من اجل الالتزام بالحفاظ على البيئة والنظافة بفترة الانتخابات وبعد انتهاء هذه الفترة.ورحبت ناهد سيف مديرة وحدة البيئة بالمثلث الشمالي بالحضور من مرشحي الرئاسة والعضوية وتطرقت لاهمية موضوع الحفاظ على البيئة من خلال توزيع اللافتات والمنشورات وكافة الامور المتعلقة بالانتخابات من قبل المرشح والمنتخبين.