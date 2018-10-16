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لليوم 45.. الأسير خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواصل الأسير خضر عدنان محمد موسى من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (45) على التوالي رفضاً لاعتقاله التعسفي غير المشروع.



وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بأن الأسير عدنان ما زال يخوض إضرابه المفتوح رفضًا لاعتقاله التعسفي، ومطالبًا بحقه بالحرية، وسط منعه من زيارة محاميه أو عائلته.


ودعت المؤسسة للمشاركة في وقفة الإسناد للأسير عدنان اليوم الثلاثاء الساعة الـحادية عشر صباحًا أمام برج شوا وحصري بمدينة غزة، وذلك دعمًا ووفاءً للشيخ عدنان والأسرى في السجون .


وكانت قوات اسرائيلية اعتقلت الشيخ عدنان بتاريخ 11/12/2017م، ووجهت له عدة تهم تحريضية، وهو مفجر معركة الإرادة معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري




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