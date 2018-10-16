بسمة, بوسيل, حامل, في, طفلها, الثالث, والولادة, في, أمريكا.., فيديو,

يبدو أن الإنكار أصبح سمة عامة لدى عدد كبير من الشخصيات العامة، حيث نفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل خبر حملها في طفلها الثالث من الفنان تامر حسني لأكثر من مرة، حتى تم التأكد من الأمر.

منظم الحفلات وليد منصور كشف الأمر في تصريح له، وقال إن بسمة تسافر أمريكا مع تامر لتضع طفلهما الثالث هناك، وقال وليد إن تامر كان سيسافر إلى أمريكا بأي حال.وليد منصور أضاف خلال برنامج «صح النوم»، أن الحالة الصحية للفنان تامر حسني أصبحت أفضل، وأنه سافر لأمريكا حتى يتم العناية به على الوجه الأكمل، كما سيجري فحوصات شاملة.منصور نفى أن يكون تامر مصاب بأزمة قلبية كما أشاع البعض، موضحا أن الطبيب منعه من الكلام على الإطلاق، ويستخدم مع عائلته لغة الإشارة.منظم الحفلات الشهير أكد أن تامر لا يستقبل أي تليفونات، ونفى أن يكون صوته مهدد، ولكنه وصف الحالة بأنها التهاب حاد في الأحبال الصوتية بسبب إرهاق شديد، حيث أكد الطبيب أنه لا يستطيع أن يعمل بنفس الضغط.وكان أخر أعمال تامر حسني، فيلم “البدلة” الذي تصدر أعلى إيرادات موسم عيد الأضحى الماضي، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور، وقصة وبطولة تامر حسنى، ويشارك في بطولته أمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، وطاهر أبو ليلة.