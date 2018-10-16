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فلوريدا: وفاة فلسطينية ضحت بنفسها لإنقاذ أطفالها من الغرق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




توفيت السيدة سمر أبو خضير (36عاماً) من شعفاط قضاء مدينة القدس أمس الإثنين، متأثرة بحادث غرق،أثناء تضحيتها لانقاذ اطفالها الاربعة بعد غرقهم على شاطيء البحر في فلوريدا بالولايات المتحدة الاميركية.


وذكرت مصادر ان السيدة ابو خضير تمكنت من انقاذ اثنين من الاطفال لكن موجة البحر كانت اقوى وسحبت الطفلين الاخرين لحين وصول طواقم الانقاذ.




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- د.مازن عياش

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