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دخيل حامد يبرق برسائل مستعجلة لوضع حد لمسلسل حوادث العمل الدامي في فرع البناء



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ابرق النقابي دخيل حامد رئيس دائرة تعميق المساواة برسائل مستعجلة لكل من وزير العمل والرفاه الوزير حاييم كاتس، ولعضو الكنيست ايلي الألوف رئيس لجنة العمل والرفاه بالكنيست، طالبهم فيها التدخل فورا لوقف مسلسل حوادث العمل الدامي في فرع البناء وطالب بعقد جلسة طارئة للجنة العمل والرفاه لبحث ارتفاع وتيرة حوادث العمل القاتلة والتي ذهب ضحيتها منذ بداية 2018، 35 عاملا، والتي يذهب ضحيتها يوميا عمال ابرياء، خرجوا للعمل صباحا ولم يعودوا لبيوتهم وعائلاتهم، وعادوا محمولين بتابوت ودفعوا حياتهم ثمنا لسياسة التمييز والاستهتار واللامبالاة الحكومية التي لا تعير حياة الانسان أي قيمة واي احترام وبالاخص عندما تكون الضحايا من الفلسطينيين من طرفي الخط الاخضر او عمال اجانب او عمال يهود من الشرائح الضعيفة والمستضعفة.




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