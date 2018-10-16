صور - ضبط مخدرات وقنبله داخل غرفة سرية في بيت بالرامة

عثرت شرطة الشمال خلال حملة لها في قرية الرامة , طالت منزلا في احد الاحياء هناك , عثرت على كمية من المخدرات وقنبلة في غرفة مخفية داخل منزل .

وافادت الشرطة في بيانها انه تم العثور على المخدرات والقنبلة داخل غرفة من الجابصين مدخلها كان مخفيا خلف مرأة كبيرة على الحائط .واشارت الشرطة ان احد عناصرها ازال المرأة فعثر على غرفة من الجابصين وبداخلها مخدرات وقنبلة.وتم اعتقال مشتبه به لاستكمال التحقيق معه