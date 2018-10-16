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صور - ضبط مخدرات وقنبله داخل غرفة سرية في بيت بالرامة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثرت شرطة الشمال خلال حملة لها في قرية الرامة , طالت منزلا في احد الاحياء هناك , عثرت على  كمية من المخدرات وقنبلة في غرفة مخفية داخل منزل .


وافادت الشرطة في بيانها انه  تم العثور على المخدرات والقنبلة داخل غرفة من الجابصين مدخلها كان مخفيا خلف مرأة كبيرة على الحائط .

واشارت الشرطة ان احد عناصرها ازال المرأة فعثر على غرفة من الجابصين وبداخلها مخدرات وقنبلة.

وتم اعتقال مشتبه به لاستكمال التحقيق معه 




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