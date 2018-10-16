فيديو وصور - اعتقال شقيقين من دبورية بشبهة التنقيب غير القانوني عن اثار في موقع أثري بمنطقة الجليل الأسفل

اعتقلت الشرطة بالتعاون مع مندوبين ومراقبين من سلطة حماية الطبيعة والأثار في البلاد شقيقين (30 عاما) من قرية دبورية بشبهة التنقيب غير القانويني عن اثار في منطثة الجليل الاسفل .

وافادت الشرطة انه تم اعتقال الشابين الشقيقين متلبسين خلال عمليات البحث والتنقيب وسط استعمال جرافة بهدف التنقيب والحفر في الارض .واشارت الشرطة الى ان المشتبهين كانا قد "عاثا" خرابا في منطثة تعتبر اثرية مما تسبب باضرار جسيمة للمكان .