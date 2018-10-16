تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 22:49:15 ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام |  2018-12-31 22:40:46 بوفون: تمنيت مزاملة رونالدو.. ولست من يُشترى بالمال |  2018-12-31 22:36:56 التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات |  2018-12-31 22:34:53 العالم يحتفل الليلة بالعام الميلادي الجديد 2019 |  2018-12-31 22:22:13 اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث |  2018-12-31 20:20:13 باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق |  2018-12-31 18:13:34 مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات |  2018-12-31 18:11:46 ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس |  2018-12-31 13:42:14 شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار |  2018-12-31 15:39:32 في 2018.. أدنى حصيلة سنوية لقتلى الحرب بسوريا |  2018-12-31 15:21:35 المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. |  2018-12-31 14:00:48 خامنئي يؤكد قرب انتصار الشعب الفلسطيني |  2018-12-31 13:10:32 فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد |  2018-12-31 13:04:49 فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية |  2018-12-31 13:02:00 عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - اعتقال شقيقين من دبورية بشبهة التنقيب غير القانوني عن اثار في موقع أثري بمنطقة الجليل الأسفل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة بالتعاون مع مندوبين ومراقبين من سلطة حماية الطبيعة والأثار في البلاد شقيقين (30 عاما) من قرية دبورية بشبهة التنقيب غير القانويني عن اثار في منطثة الجليل الاسفل .



وافادت الشرطة انه تم اعتقال الشابين الشقيقين متلبسين خلال عمليات البحث والتنقيب وسط استعمال جرافة بهدف التنقيب والحفر في الارض .


واشارت الشرطة الى ان المشتبهين كانا قد "عاثا" خرابا في منطثة تعتبر اثرية مما تسبب باضرار جسيمة للمكان .




كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, اعتقال, شقيقين, من, دبورية, بشبهة, التنقيب, غير, القانوني, عن, اثار, في, موقع, أثري, بمنطقة, الجليل, الأسفل,

تابعونــا

ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه مطلع العام 2018-12-31 | 22:49:15

من المقرر ان ترتفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي في البلاد بنسبة 2.9%، في حين...

التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات التحقيق مع ضابط في سلطة السجون بشبهة التحرش الجنسي بسجانات 2018-12-31 | 22:36:56

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:تم التحقيق اليوم في...

اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث اصابة شاب جراء احتراق سيارة في جت المثلث 2018-12-31 | 22:22:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:" اصابة شخص جراء حريق شب...

باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق باقة الغربية تقجع بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة متأثرا بجراحه البالغة اثر حادث طرق 2018-12-31 | 20:20:13

فجعت مدينة باقة الغربية، مساء اليوم الاثنين، بوفاة الشاب ساهر احمد عثامنة،...

مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات مدير مستشفى العائلة المقدسة د.ابراهيم حربجي:رفضنا شروط وزارة الصحة لانها تضر بالمستشفيات 2018-12-31 | 18:13:34

صرح مدير مستشفى العائلةا لمقدسة في مدينة الناصرة الدكتور ابراهيم حربجي . أن...

ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس ايقاف قاصر بشبهة القاء الجارة على افراد الشرطة شرقي القدس 2018-12-31 | 18:11:46

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: شرطيون من حرس الحدود...

شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار شفاعمرو - مقتل حسام ابو رغيس 47 عاما باطلاق نار 2018-12-31 | 13:42:14

لقي حسام ابو رغيس 47 عاما من شفاعمرو مصرعه ظهر اليوم الاثنين اثر تعرضه لاطلاق نار...

المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. المحكمة تقبل ادعاءات المحاميان عماد وجلال دكور وترفض استئناف الانتخابات بكفر مندا. 2018-12-31 | 15:21:35

اصدرت المحكمة المركزية الادارية في حيفا الان (الإثنين ٣١/١٢/١٨)، قرارها برفض...

فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد فيديو - نيوزيلندا أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد 2018-12-31 | 13:10:32

استقبلت نيوزيلندا العام الجديد بالألعاب النارية لتطوي صفحة سنة 2018 مرحبة بـ...

فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية فيديو - ضبط سائق 19 عاما من النقب يقل 7 فلسطينيين بدون تصاريح داخل سيارة خصوصية 2018-12-31 | 13:04:49

أوقفت الشرطة في لواء الجنوب شابا 19 عاما من سكان احدى العشائر البدوية في النقب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ايهاب ابو حجلة جلجولية الافراج تخطيط السفر سوريا الانضمام داعش تنظيم محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدتمديد اعتقال محكمة رئيس التجمع عوض عبد الفتاح حزب اموال ملايين شواقل طمرة شجار طلاب ثانوية رحلة استجمام اصابة منتجع غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب مسيرة عيد الفطر السعيد قرية الرينة مشاركة واسعة اضراب عام يشمل المدارس الثلاثاء مظاهرة سخنين المتابعة المسجد الاقصى صلاة الجمعة شوارع منع دخول المصلينضريبة ارنونا الغاء وزير درعي جامعيون مساكن طلبه كليات هدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخصفسوطة احتفال مسيرة عيد الميلاد شجرة افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةمصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة صبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com