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العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية شرق نابلس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت الشرطةالفلسطينية  إنها عثرت، صباح اليوم، على جثة فتاة مجهولة الهوية شرق نابلس.



وأضافت في تصريح مقتضب، صباح اليوم، أنها والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ظروف وفاة الفتاة.


ولم تشر الشرطة إلى حيثيات وظروف وفاة الفتاة.




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