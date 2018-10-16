اليسا, تكسر, جدار, الصمت, :, ", ما, تخافي, أحسن, ما, تروح, عليكي, ",

تابعونــا

كيت وميغان.. هدنة "بالأمر" لمدة 24 ساعة 2018-12-26 | 10:40:59 في تطور مثير، وربما فريد من نوعه، يكشف الأجواء داخل البلاط الملكي البريطاني خلال...

تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو 2018-12-24 | 10:12:14 حصلت المتسابقة سانا التي تنحدر من محافظة حلبجة في العراق، يوم الخميس 20 ديسمبر...

crazy line تطلق تشكيلة لتحتفلي بليلة راس السنة‎ 2018-12-24 | 10:06:09 في ليلة رأس السنة هناك دائماً حاجة إلى التجديد مع قطع أزياء جديدة لامعة وخاصة. وفي...

9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 2018-12-24 | 09:12:05 يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...

للنساء فقط.. 10 استخدامات "خاصة جدا" لمعجون الأسنان 2018-12-21 | 11:10:54 نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل...

أكثر الدول فوزا بلقب ملكة جمال الكون وسابقة عربية وحيدة 2018-12-19 | 12:32:03 عززت الفلبين مكانتها بين الدول الأكثر تحقيقا للقب "ملكة جمال الكون"، بعد أن توجت...

الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر تحمي الأمهات من السمنة 2018-12-18 | 08:52:32 كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 6 أشهر لا تحمي الأطفال...

الفلبين تحصد لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 2018-12-17 | 10:56:24 حصدت ملكة جمال الفلبين ​كاتريونا غراي​ (Catriona Gray) البالغة من العمر 24 عاما لقب ملكة...

فيديو "غير محترم" يجبر ملكة جمال أميركا على الاعتذار 2018-12-14 | 09:39:35 اعتذرت، ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سارة روز سامرز، بعد نشر مقطع فيديو...