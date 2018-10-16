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مايا دياب تطرح كليب "نور العين" مع مساري وفرانش مونتانا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "نور العين"، بالاشتراك مع مغني الراب فرانش موتانا والنجم العالمي ​مساري​ عبر تطبيق أنغامي.



وتم طرح الكليب بعد أن لاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتجاوزت الـ5 ملايين ونصف استماع على التطبيق، وتمّ إعادة توزيع الأغنية من الأغنية الأساسية "نور العين" التي أصدرها الفنان المصري  عمرو دياب في ألبومه عام 1996، وكان يحمل الاسم نفسه.


أما مساري فقام بطرح الكليب عبر قناته على يوتيوب وحصد العديد من المشاهدات خلال مدة قصيرة من طرح الكليب.




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