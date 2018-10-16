فلسطيني, يفوز, بعضوية, المجالس, المحلية, في, بلجيكا,

فاز المرشح من أصول فلسطينية وليد قيصر زغلول، الاثنين، بعضوية المجلس المحلي لمدينة هاله البلجيكية عن حزب (sp.a)، بعد أن حل بالمركز السادس عن حزبه.

وهذه المرة الأولي التي يصل فيها مرشح من أصول فلسطينية لعضوية المجالس البلدية في محيط مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي.ووليد قيصر زغلول ينحدر من أسرة فلسطينية من بلدة اليامون غرب مدينة جنين وهو من مواليد بلجيكا، وأحد النشطاء المعروفين في الأوساط السياسية الشعبية البلجيكية من خلال نشاطاته في حزب (sp.a)، كما أنه من النشطاء المعروفين في أنشطة التضامن مع القضية الفلسطينية ومساعدة أبناء الجالية في الاندماج في المجتمع البلجيكي.وهنأت مؤسسة فلسطينيو بلجيكا والمؤسسات الفعاليات الفلسطينية بالنيابة عن أبناء فلسطين في بلجيكا رئيس حزب (sp.a) مارك سنوك لفوزه برئاسة بلدية مدينة هاله، ويعتبر سنوك وزوجته من أبرز المتضامنين مع القضية الفلسطينية والمناصرين للحق الفلسطيني في المؤسسات البلجيكية.