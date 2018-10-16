يوم دام في ورشات البناء - 3 ضحايا عرب خلال يوم واحد

في اعقاب حوادث العمل التي راح ضحيتها يوم امس ثلاثة من عمال البناء عقب رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن قائلا: "كل يوم يمر نسمع عن حالات وفاة جديدة لعمال جراء اصابتهم في أماكن العمل. ان تجاهل الامان في قطاع البناء والاستهتار المستمر من قبل الحكومة والمشغلين ما زال يحصد الضحايا.

وكانت حوادث العمل اصفرت عن يوم دام امس الاثنين .العامل محمد أكرم شواهنة (22 عامًا)، من جلجولية، لقي مصرعهُ، عَقِب تعرّضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في "هرتسليا".اما العامل نعمان خليل دعدوش (50 عامًا) من أم الفحم، فلقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهسٍ تحت عجلات جرار أثناء عمله.كما لقي الشاب محمد نضال برغوث (21 عامًا) من قرية الولجة، غرب بيت لحم، مصرعه، بعد سقوط حجر بوزن 50 كيلوغرامًا على رأسه أثناء عمله في ورشة بناء قرب مدينة القدس.وتشير الإحصائيات إلى أن العام الماضي شهد مصرع 35 عاملاً في الداخل، بينما شهد العام الحالي حتى الآن مصرع 36 عاملا.واضاف رئيس الهستدروت في تعقيبه :" في حال عدم اتخاذ خطوات مهمة لوقف حالات وفيات العمال في اماكن عملهم وتنفيذ معايير السلامة في هذا القطاع فستقوم الهستدروت بإعلان الاضراب في جميع انحاء البلاد فورا بعد انتخابات السلطات المحلية. ممنوع القبول بهذا الواقع.ومن المهم ان نذكر انه من بين مطالب الهستدروت: تطبيق المعيار الاوروبي بخصوص السقالات لمعيار اجباري، واجب توفير ارتداء الحبل الواقي من السقوط, تنظيم موضوع الرافعات وادخال ملحق امان اجباري لمناقصات البناء والبنى التحتية للدولة فهم ينقذون الحياه وكل تأخير من قبل متخذي القرار بتبني هذه المتطلبات سوف يضع العمال وعابري السبيل في خطر".