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تكريم معلمات وانتخاب رئيسة مجلس الطالبات في ثانوية خديجة ـ ام الفحم



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وسط اقبال ملحوظ وفي يوم حافل بالنشاط وسط عرس حرية التعبير عن الرأي اجريت الانتخابات لرئاسة مجلس طالبات خديجة الثانوية النموذجية للبنات في ام الفحم. سبقت هذا اليوم عدة ايام خصصت للدعاية الانتخابية التي قامت بها المرشحات الاربع لرئاسة مجلس الطالبات.

 

 

الفقرة الاولى بهذا الحفل كانت تكريم معلمتين متألقتين لدورهما في انجاح مسيرة التفوق في ثانوية خديجة: بداية تم تكريم المعلمة سناء جبارين مركزة البيولوجيا والعلوم في المدرسة لدورها الفاعل في انجاح هذا التخصص بالمدرسة وخاصة لدورها المتميز في اعداد الطالبات للتنافس والفوز بمسابقة اولمبياد البيولوجيا القطرية بالمرحلتين الاولى والثانية. ثم تم تكريم المعلمة رشا حبيطي من الشق الاعدادي في مدرسة خديجة النموذجية تقديرا لدورها في اعلاء اسم مدرسة خديجة عاليا في وسائل الاعلام, مما ساهم في وصول اخبار المدرسة للقاصي والداني. وفي كلمتها شكرت المعلمة رشا حبيطي ثانوية خديجة لهذه اللفتة المفاجئة والسعيدة معا, مؤكدة أن هذا واجبها تجاه مدرستها التي تعلمت فيها سابقا وتعلم في شقها الاعدادي حاليا. السيدة نادية محاجنة مديرة الشق الاعدادي في مدرسة خديجة النموذجية باركت للطالبات بهذا العرس الدمقراطي وعبرت عن شرورها وهي ترى امامها الكثيرات من خريجات اعدادية خديجة بين طالبات ثانوية خديجة. وهي والمعلمة رشا حبيطي دعت جميع الطالبات في ام الفحم والمنطقة للانضمام لمدرسة خديجة بشقيها الاعدادي والثانوي لأنها البيت الدافيء للطالبات اللواتي يردن التميز والتألق والوصول لأرقى الجامعات بالمستقبل.

 


وقد تخلل هذا اليوم انتخاب رئيسة مجلس الطالبات بالمدرسة, حيث تنافست على هذا المقعد التكليفي اربع مرشحات من صفوف الحوادي عشر. النتائج دلت على التنافس الشديد والمتلازم بينهن وبرزت بينهن الطالبات اللواتي تمركزن في المراتب الاولى : المرتبة الاولى فازت بها طالبة الحادي عشر "ب" - بيان سامي ابو الياس جبارين التي توجت كرئيسة جديدة لمجلس الطالبات , والمرتبة الثانية كانت من نصيب طالبة الحادي عشر "أ" - هديل سمير محاميد (نائبة الرئيسة) , اما المرتبة الثالثة فقد حازت عليها طالبة الحادي عشر "ج" - أمل علاء محاجنة, والمرتبة الرابعة حازت عليها طالبة الحادي عشر "هـ" - عائشة شفيق محاجنة, هذا اضافة الى 11 صوت لاغي او فارغ.

 

مدير المدرسة محمد انيس محاميد قام بإعلان النتائج ثم صرح معلقا : " قام قسم التربية الاجتماعية والمربون عدة ايام قبل يوم الانتخابات بحملة توعية للطالبات لأهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات والقيام بدورهن التأثيري بالمجتمع . يبدو لي ان مشاركتهن الفعالة وتنافسهن الشديد يدلان على مدى وعيهن وتذويتهن لأهمية هذا الدور التكليفي بالدرجة الاولى. كما ابشر الجميع اننا على استعداد للتعاون الفاعل والايجابي مع مجلس الطالبات ورئيسته وابارك لكل الطالبات هذا العرس الدمقراطي. واضاف المدير : "أيا كانت الفائزة فجميع المرشحات هن طاقم واحد يعملن لهدف واحد الا وهو مصلحة الطالبات والمدرسة والرقي بالحوار الحضاري في المدرسة وخارجه".

 

بالفقرة التالية قامت الرئيسة السابقة - عدن أشرف اغبارية بتسليم راية مجلس الطالبات للرئيسة الجديدة بيان سامي ابو الياس جبارين مع توصيتها لها وللمجلس بحفظ الامانة ورعاية الطالبات بمشاريع مفيدة وناجحة.
الرئيسة الجديدة - بيان سامي شكرت الطالبات جميعا, من صوتت لها ومن لم تصوت لها, على مشاركتهن في هذا اليوم الحافل والحماسي كما شكرت الجميع على دورهم لإنجاح هذا اليوم . واضافت بيان : "يسعدني ان ابشر جميع الطالبات اني سأعمل ما فيه مصلحة طالبات المدرسة , كما سأنسق عملي مع باقي المرشحات وعضوات مجلس الطالبات لتبني اقتراحاتهن البناءة والسعي لتنفيذها وهذا طبعا يتخلله تنسيق متواصل مع الادارة ومع قسم التربية الاجتماعية.


كما ننوه ان الانتخابات تمت مع التشديد خلالها على وجوب واهمية احترام الراي الاخر وبعد القيام بانتخاب مندوبات لكل صف بمجلس طالبات المدرسة بفعالية خلال الايام الماضية.

 





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