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الشرطة في عرعرة النقب تحرر 120 مخالفة وضبط سائقين بلا رخص



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 في بيان للناطق بلسان الشرطة يوم الاثنين وفي اطار حملتها في منطقة النقب جنوبي البلاد قامت الشرطة  في شارع رقم 80

بتحرير اكثر من 120 مخالفة، على استخدام الهواتف خلال السياقة وعدم ربط احزمة الامان والسياقة بسرعة اعلى من المسموح بها وامور اخرى





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