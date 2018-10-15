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اطلاق سراح رجا اغبارية وتحويله للحبس المنزلي بشروط مقيّدة



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اكد مراسل صحيفة الصنارة ان محكمة الصلح في مدينة حيفا قررت اليوم الاثنين، الإفراج عن القيادي رجا إغبارية من أم الفحم بشروط مقيدة، منها الحبس المنزلي 

وجاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين في محكمة الصلح بحيفا، حيث جاء في قرار المحكمة أن الأسباب المركزية لمنع تمديد اعتقال رجا إغبارية هي قدم المنشورات وعدم اعتقاله في حينه

وهو ما يؤكد عدم تشكيله خطرا على امن الدولة

 





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