بستان, المرج:, أحمد, زعبي, (أبو, ياسر), يعرض, برنامج, العمل, 2018-2023,

مع اقتراب موعد الانتخابات لرئاسة المجلس الاقليمي بستان المرج، نشر رئيس المجلس، والمرشح لرئاسته لدورة أخرى، أحمد مصطفى زعبي (أبو ياسر)، برنامج العمل للدورة القادمة 2018-2023، والذي عرض فيه المشاريع التي يعمل المجلس عليها وستنجز بالفترة القريبة، مفصلًا هذه المشاريع بين ما صودق عليه ومرّ بمناقصة وما صودق عليه وينتظر المناقصة وما تم تجهيز المخططات له وسيصادق عليه قريبًا، إضافة لمشاريع أخرى ورؤية مستقبلية.

وجاء في بيان "برنامج العمل 2018-2023": منذ بداية حملتنا الانتخابية، وفي بياننا الأول أكدنا أننا في حملتنا هذه نخاطب عقل المواطن، لا عاطفته ولا تعصبه، عقله بالأساس، واليوم، وبالمعطيات الموثقة بمستندات رسمية، نعلن عن برنامج العمل الذي سيكون خلال الدورة القادمة 2018-2023، الذي سيعمل عليه المجلس بإدارة أبو ياسر، بإذن الله، وهذه المرة 5 سنوات كاملة، وليس 3 سنوات وبضع شهور كالفترة الحالية، ولأن من بدأ هذه المشاريع، هو الأجدر والأقدر والأنسب لأن يكملها، لأنه يعرف كيف بدأ وكيف يكمل، فهو لا يدخل المجلس كي يتعلم أساسيات عمل السلطات المحلية، يدخل لكي يكمل ما بدأ به، بكل ثقة، وإليكم البرنامج:

• المشاريع التي تم المصادقة عليها وتجنيد الميزانيات، ومرّت بمناقصة وعمل المقاول إما بدأ أو سيبدأ بالأيام والأسابيع القادمة:



- بدء العمل في كل القرى على تعبيد وصيانة شوارع بميزانية بلغت مليون ونصف شيكل.- مشروع شق شوارع جديدة ورصف مراكز القرى بميزانية بلغت 3.5 مليون شيكل.- مشروع إقامة حدائق وترتيب مداخل البلدات، بمليون شيكل.- ملعب عشب اصطناعي في سولم بتكلفة 700 ألف شيكل.- ترميم ملعب نين بتكلفة نصف مليون شيكل.- إعادة بناء وإنشاء ملعب كفر مصر، بتكلفة 5 مليون شيكل، والمقاول ينتظر آخر موافقة على الرخصة بعد اشكالية حصلت في حدود الملعب وتم حلّها.- مشروع صيانة في المقابر بميزانية نصف مليون شيكل (وبالأمس تم المصادقة باللجنة اللوائية نهائيًا على المقبرة الجديدة في كفر مصر، والمشروع يشملها).- مشروع توسيع وترميم نوادي الشبيبة في نين والدحي بتكلفة 3.5 مليون شيكل.- مشروع ترميم المركز الجماهيري في سولم.- تحسين وتطوير البنى التحتية (تصريف المياه) في سولم بميزانية 600 ألف شيكل.



• المشاريع التي تم المصادقة عليها وتجنيد الميزانيات، وبانتظار إجراء مناقصة:

- ملعب مدمج في كفر مصر بميزانية بلغت مليوني شيكل.

- مركز صحي جديد في سولم بميزانية بلغت مليوني شيكل.

- 4 وحدات بساتين في كفر مصر بميزانية بلغت نحو 4 مليون شيكل.

- وحدتا بساتين في الدحي بميزانية بلغت 2 مليون شيكل.

- مشروع نصب أعمدة إنارة بالشوارع الجديدة ومداخل القرى.

- مشروع تسمية الشوارع في القرى الأربع ووضع لافتات تشير إلى هذه الشوارع.

- مشروع مواقف سيارات للشاحنات والحافلات خارج القرى.



• المشاريع المخططة والتي سيصادق عليها وتنفذ خلال الدورة القادمة 2018-2023:

- إقامة المدخل الجديد لقرية سولم من جهة "غفعات هموريه".

- إقامة منطقة صناعية بجانب قرية نين.

- نقل المدرسة الابتدائية في كفر مصر إلى الحي الجديد شمالي القرية.

- إنارة مدخل الدحي.

- توسيع الشارع المحاذي لكفر مصر وإنشاء دوارين بمدخلي القرية.

- إدخال مشروع "بيرح" للطلاب الجامعيين، ومشاريع منح أخرى للطلاب.

- إقامة ودعم إقامة فرق رياضية.

- إقامة مجلس نسائي للعمل على توسيع الفعاليات والدورات النسائية ودمج النساء أكثر في سوق العمل.

- إقامة نوادي مسنين في كل القرى.

- إقامة مكتبات عامة في كل القرى.

• قسائم البناء والإسكان:

سولم

- خلال الأيام القادمة ستعلن لجنة التنظيم اللوائية عن موعد لبحث وايداع الخارطة التفصيلية نهائيًا والتي تشمل حيًا سكنيًا جديدًا بعشرات القسائم، ووفق أحدث المعايير العصرية.

- التقدم بشكل كبير والوصول إلى المراحل الاخيرة بمشروع الإفراز للأراضي الزراعية وأراضي البناء .

كفر مصر

- تجاوز كل الاشكاليات التي كانت موجودة، وانتهاء التخطيط للحي السكني الجديد، وستقدم الخطة الآن للجان التنظيم للمصادقة عليها. وسيشمل الحي مدرسة جديدة وعشرات قسائم البناء وفق أحدث المعايير العصرية.

- المراحل الأخيرة لإتمام الخرائط التفصيلية للأرضي التي بملكية خاصة.

نين والدحي

- تم تسويق القسائم خلال الدورة الحالية.

- العمل على توسيع الخارطة الهيكلية بنين للأراضي التي بملكية خاصة

• الاقتصاد:

- المجلس بعدما نجح بإقناع وزارة الداخلية بزيادة هبة الموازنة السنوية من 5 مليون إلى 8.7 مليون شيكل، اليوم في مراحل متقدمة للوصول إلى اتفاق لرفعها إلى أكثر من 10 مليون شيكل.

- وزارة الداخلية عيّنت لجنة حدود جديدة، لبحث موضوع حصول بستان المرج على قسم من عائدات ضرائب المنطقة الصناعية ألون تابور، وهذا بعد مفاوضات طويلة وعمل مكثف لرئيس المجلس منذ سنوات في هذا الموضوع.

- العجز العام بعد تقليصه خلال 3 سنوات و 10 شهور من 33 مليون شيكل إلى نحو 15 مليون شيكل، سيتم العمل خلال السنوات الخمس القادمة على تقليصه أكثر وإخراج المجلس من حالة العجز.



• هذا بالإضافة لاستمرار مشاريع عديدة بدأت خلال الدورة الماضية بينها:

- مشروع "تسيلا" بالتربية والتعليم، وتمديده لهذا العام أيضًا بميزانية تبلغ 3.8 مليون شيكل.

- مشاريع الدورات الرياضية، مدارس كرة القدم، براعم كرة القدم، إيروبيكا للنساء، كرة يد، كرة سلة وغيرها من المشاريع التي تنظم في القرى وفي الملاعب وفي القاعة الرياضية الكبرى.

- استمرار المشاريع الثقافية من مسيرات رمضانية وفي الأعياد واحتفالات ومهرجانات.

- مشاريع قسم الشبيبة في كل القرى والتي بدأت وفق الخطة الخمسية 922.

• وننشر لكم من جديد، المشاريع التي #أنجزت خلال الدورة الحالية من 2015- 2018 :

‏‎ - تسويق القسائم في الدحي وبدأنا بتطوير الحي الجديد.

‏‎ - انهاء تسويق القسائم في نين..

‏‎- المصادقة توسيع الخارطة الهيكلية في سولم بعد انهاء مشكلة المجاري التي أخرت الحل لسنوات، وبانتظار المصادقة النهائية على الخارطة التفصيلية للحي الجديد

‏‎- العمل على حل قضية الإفراز في سولم والتوصل لمراحل متقدمة.

- المصادقة ‎ على توسيع الخارطة الهيكلية في كفر مصر بعد انهاء مشكلة المجاري التي أخرت الحل لسنوات، وبانتظار المصادقة النهائية على الخارطة التفصيلية للحي الجديد، إضافة للأراضي الخاصة التي تم حل مشكلة الحدود فيها.

- ‏تقليص العجز العام للمجلس من 33 مليون شيكل إلى نحو 15 مليون شيكل، وحتى نهاية العام الجاري سيُقلّص أكثر.

‏‎ - أغلاق معظم قضايا "توحيد الملفات" التي كانت ضد المجلس، بينها ملف "مكوروت" الضخم.

‏‎- نقل مكاتب المجلس من العفولة إلى الدحي، مما وفر تكلفة الإيجار والضرائب الباهظة في العفولة (400 ألف شيكل سنويًا) وبنفس الوقت، القيمة المعنوية للأمر، أن تكون مكاتب المجلس داخل قرى المجلس.

‏‎- النجاح بتغيير مسار لجنة التحقيق التي كانت تنوي حل المجلس، وإقامة لجنة تحقيق وحدود أخرى لتوصل إلى حل يحصل فيه المجلس على نسبة من عائدات المنطقة الصناعية.

‏‎- اقناع وزارة الداخلية بزيادة حجم هبة الموازنة بأكثر من 2.5 مليون شيكل في السنة، من 5 مليون إلى 8.7 مليون.

‏‎‏‎ - بناء قسم جديد من مدرسة بستان المرج الشاملة.

‏‎- تزويد المدارس بمختبرات وغرف حواسيب جديدة ومتطورة.

‏‎- دعم المدارس والمسيرة التربوية، مما حقق نتائج عظيمة، آخرها تصنيف مدرسة بستان المرج الشاملة كواحدة من أفضل المدارس في البلاد.

‏‎ - صيانة مباني المدارس ونصب مظلات في الساحات.

‏‎ - تنظيم مشاريع تربوية وتعليمية، "تسيلا" وغيرها .

‏‎ - تنظيم مخيمات صيفية وبرامج مدرسية متعددة في العطل وما بعد الدوام ، بعد انقطاع دام لسنوات.

‏‎ - تعبيد وصيانة وتجديد قسم كبير من شوارع القرى والبنى التحتية، والعمل مستمر بالفترة الحالية.

‏‎ - تغيير كافة أجسام الإضاءة (اللامبات) بالشوارع، وتبديلها بجديدة من نوع "ليد".

‏‎ - اطلاق مشروع الحفاظ على البيئة.

‏‎- عودة تقديم الخدمات كاملة بعد انقطاع في فترة اللجان المعينة.

‏‎ - بناء أكبر قاعة رياضية في المنطقة.

‏‎ - صيانة وتطوير ملعبي سولم ونين، وإنشاء ملاعب كرة قدم مصغرة جديدة والمصادقة على ملاعب أخرى.

‏‎ - تحصيل ميزانية 5 مليون شيكل لملعب كفر مصر، والمصادقة على المخطط، وبدء العمل خلال الفترة القادمة بعد تأخره لأسباب تقنية.

‏‎- مدارس كرة قدم لطلاب كل القرى.

‏‎- دورات كرة سلة وكرة طائرة وايروبيك للفتيات.

‏‎ - مهرجانات فنية ثقافية ضخمة في كل القرى لأول مرة في المنطقة.

‏‎ - مسيرات كشفية وغيرها في شهر رمضان المبارك ومختلف المناسبات.

‏‎ - إقامة كشافة بستان المرج.

‏‎ - أطر للمسنين.

‏‎ - انشاء قسم شبيبة جديد وتنظيم فعاليات ونشاطات مختلفة في كل القرى.

هذا برنامج العمل، وهذه الانجازات، أمامكم!

لهذا قلنا منذ البداية، أن مسيرة التطوير بدأت، وبدنا نكملها