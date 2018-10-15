قرار, بمنع, 48, موظف, بلدية, الناصرة, من, مزاولة, نشاطهم, الإنتخابي,

أصدرت إدارة الحملة الإنتخابية للمرشح لرئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي بياناً لوسائل الإعلام جاء فيه:"أصدر سعادة قاضي لجنة الإنتخابات اللوائية صائب دبور قراراً يمنع فيه 48 موظفاً في بلدية الناصرة قدم ضدهم التماسٌ، كانت قد قدمته حملة وليد عفيفي بواسطة محاميها الاستاذ خالد منجد زعبي لإصدار أمر منع بالكف عن نشاطهم الإنتخابي بشكل مطلق، كما ويطالبهم بإزالة الشارات الإنتخابية من على بيوتهم وعلى سياراتهم كما ويطالبهم بعدم التواجد بأي نشاط إنتخابي سواء كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي او بحضور مهرجانات إنتخابية او بالمشاركة في توزيع النشرات الإنتخابية او الحلقات البيتية، وذلك منعاً لخرق القانون الذي يمنع موظفي الدولة وموظفي السلطات المحلية من مزاولة اي نشاط إنتخابي، وعليه فأن اي مشاركة لأي منهم ستعتبر مخالفة جنائية يرتكبونها ومخالفة تحول للجنة الطاعة اضافة لذلك فمخالفة هذا القرار يعتبر تحقيراً لأمر المحكمة وسوف يعاقب بسببه المخالف."

واردف بيان حملة عفيفي:" مع صدور هذا القرار تؤكد حملة وليد عفيفي انها تقدمت بهذا الإلتماس حرصأ على عدم ارغام الموظفين بالعمل الإنتخابي من قبل رؤسائهم، حملة عفيفي لم تسعى ولا بأي شكل من الاشكال لقطع لقمة عيش هؤلاء الموظفين ولم تحاول منعهم من حب من يريدون ولم تسعى حملة وليد عفيفي بمنعهم من التصويت لمرشحهم وانما طالبتهم بإحترام القانون واصدرت امراً بمنعهم من مزاولة نشاطهم الانتخابي المكثف".

من جانبه عقب محامي حملة وليد عفيفي السيد خالد منجد زعبي على قرار القاضي قائلاً:" سعادة القاضي دبور قبل ادعائاتنا كافة ورفض كافة ادعاءات قائمة ناصرتي المقدمة من قبل ناصرتي الممثلة بالمحامي محمد نعامنة، شدد سعادة القاضي دبور على اهمية عدم إستغلال عمال وموظفي البلدية لأهداف إنتخابية كون ذلك يضر في مبدأ المساواة في الإنتخابات ومستخدمي البلدية هم لخدمة الجمهور وليسوا لخدمة أهداف انتخابية، القاضي شدد على اهمية عدم استخدام الموظفين في الدعايات الانتخابية، وشدد في قراره على أهمية الحيادية وعدم الانحياز لاي من المرشحين."