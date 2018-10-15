اليوم - افتتاح دورة الكنيست الشتوية رسميا

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قامت ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس المجلس المحلي دير الاسد أحمد...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:خلال نشاط ميداني...
تواصل كتلة "الجبهة الحيفاوية" بعضويها رجا زعاترة وشهيرة شلبي العمل على التحضير...
قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد للمحكمة المركزية لائحة اتهام...
أعلنت المجلة الدولية "Central Banking" عن فوز بنك إسرائيل بجائزة "Currency Manager of the Year 2019". ووقع...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن وحدة التحقيق المركزية "اليمار"...
استنكر النائب طلب ابو عرار اليوم الاحد عملية احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة...
قدم وفد من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مساء يوم السبت،...
يصادف اليوم, اليوم العالمي لاحياء ذكرى الملايين الستة من اليهود ضحايا المحرقة...
شب صباح اليوم الاحد حريق في مكتب مدير قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب ، طال الحريق...