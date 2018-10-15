تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-27 13:20:28 ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح |  2019-01-27 12:47:20 اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس |  2019-01-27 12:44:56 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 |  2019-01-27 12:22:01 لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم |  2019-01-27 12:00:48 منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة |  2019-01-27 11:46:17 فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين |  2019-01-27 11:12:12 27 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجارين في كنيسة جنوبي الفلبين |  2019-01-27 10:39:32 هذه المسكنات المعروفة تزيد فرص النجاة من السرطان |  2019-01-27 10:31:19 أحمد السقا يحرج أمير كرارة على الهواء |  2019-01-27 10:29:02 برشلونة لا يمانع رحيل نجمه لآرسنال |  2019-01-27 10:17:30 إسرائيل وبّخَت السفيرة الإيرلندية |  2019-01-27 10:13:22 وفد الكلية الأكاديمية العربية برئاسة المحامي زكي كمال يقدم التعازي لعائلة المرحومة آية مصاروة في باقة الغربية |  2019-01-27 09:30:50 الشرطة تواصل التحقيق في ظروف مقتل فلسطيني من قرية المغير |  2019-01-27 09:26:54 هبوعيل ام الفحم يفوز على النادي الرياضي الطيرة بهدف قاتل ويحافظ على الصداراة‎ |  2019-01-27 09:20:54 احياء يوم الذكرى العالمي للهولوكوست |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليوم - افتتاح دورة الكنيست الشتوية رسميا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تبدأ اليوم دورة الكنيست الشتوية رسميا الساعة الرابعة من بعد الظهر بحيث سيلقي خطابات كل من رئيس الكنيست يولي ادلشتين ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني.




وستناقش هيئة الكنيست لاحقا أربعة اقتراحات لحجب الثقة قدمتها كتل المعارضة.


 وتنطلق الدورة الجديدة في ظل توقعات حول إمكانية تبكير موعد الانتخابات العامة.




كلمات متعلقة

اليوم, -, افتتاح, دورة, الكنيست, الشتوية, رسميا,

تابعونــا

ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس مجلس دير الاسد أحمد ذباح 2019-01-27 | 13:20:28

قامت ادارة الجامعة الأهلية في الأردن بزيارة لرئيس المجلس المحلي دير الاسد أحمد...

اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس اعتقال مشتبه بحوزته سكين شرقي القدس 2019-01-27 | 12:47:20

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:خلال نشاط ميداني...

حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 حيفا: "الجبهة" تحصّل إنجازات ضمن ميزانية بلدية حيفا للعام 2019 2019-01-27 | 12:44:56

تواصل كتلة "الجبهة الحيفاوية" بعضويها رجا زعاترة وشهيرة شلبي العمل على التحضير...

لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم لائحة اتهام ضد شابين من كفرقاسم والطيرة بقتل المرحوم رفعت ذياب من طولكرم 2019-01-27 | 12:22:01

قدمت النيابة العامة لواء المركز صباح اليوم الاحد للمحكمة المركزية لائحة اتهام...

منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة منح بنك إسرائيل جائزة دولية على تميّزه في إدارة نظام العملة 2019-01-27 | 12:00:48

أعلنت المجلة الدولية "Central Banking" عن فوز بنك إسرائيل بجائزة "Currency Manager of the Year 2019". ووقع...

فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين فيديو وصور - اعتقال 15 مشتبهاُ من الشمال بابتزاز مقاولين ومزارعين 2019-01-27 | 11:46:17

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن وحدة التحقيق المركزية "اليمار"...

النائب طلب ابو عرار:احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة النقب عمل همجي وجبان ويجب معاقبة الجناة النائب طلب ابو عرار:احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة النقب عمل همجي وجبان ويجب معاقبة الجناة 2019-01-27 | 11:07:41

استنكر النائب طلب ابو عرار اليوم الاحد عملية احراق قسم الجباية في مجلس محلي عرعرة...

وفد الكلية الأكاديمية العربية برئاسة المحامي زكي كمال يقدم التعازي لعائلة المرحومة آية مصاروة في باقة الغربية وفد الكلية الأكاديمية العربية برئاسة المحامي زكي كمال يقدم التعازي لعائلة المرحومة آية مصاروة في باقة الغربية 2019-01-27 | 10:13:22

قدم وفد من الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مساء يوم السبت،...

احياء يوم الذكرى العالمي للهولوكوست احياء يوم الذكرى العالمي للهولوكوست 2019-01-27 | 09:20:54

يصادف اليوم, اليوم العالمي لاحياء ذكرى الملايين الستة من اليهود ضحايا المحرقة...

حريق كبير في مكتب قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب حريق كبير في مكتب قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب 2019-01-27 | 09:12:57

شب صباح اليوم الاحد حريق في مكتب مدير قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب ، طال الحريق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اغلاق ستاد الدوحة ملعب سخنين ابناء غضب قرار جمهور احوال الملعب عملة اسلامية حفريات بلدة كفر كما سلطة الاثار الجليل الاسفل الشركسيةجثمان الراحل دكتور جريس خوري يصل فسوطةاطلاق نار القاء قنبلة بيت ام الفحم الشرطة اضرار دون اصابات حرائق استنفار الاطفاء شمال قوات طواقم جو حار اشعة الشمس محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد زيدان عابد اسراء الناصرة العفولة صحة تتحسن سكين تشكل خطرا انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارميوسف شاهين والد يعقوب شاهين بيت لحم اراب ايدول مشاركة نهائي قسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات مؤنس دبور هدف جراسهوبرز السويسري اجمل هدف في لدوري للعا 2015 الصندحاوي مسيرة كفر قرع مشاركة واسعة السابعة عشرةطلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com