اليوم - افتتاح دورة الكنيست الشتوية رسميا

وستناقش هيئة الكنيست لاحقا أربعة اقتراحات لحجب الثقة قدمتها كتل المعارضة.وتنطلق الدورة الجديدة في ظل توقعات حول إمكانية تبكير موعد الانتخابات العامة.

تبدأ اليوم دورة الكنيست الشتوية رسميا الساعة الرابعة من بعد الظهر بحيث سيلقي خطابات كل من رئيس الكنيست يولي ادلشتين ورئيس الدولة رؤوفين ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيسة المعارضة تسيبي ليفني.

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